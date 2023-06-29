Лідер ПВК "Вагнер" Євген Пригожин планував захопити двох високопоставлених російських військових, коли розпочав заколот у суботу, 24 червня.

Джерело: CNN

Змова Пригожина передбачала захоплення міністра оборони Сергія Шойгу та старшого генерала армії Валерія Герасимова, коли вони відвідали регіон уздовж кордону з Україною, пише WSJ.

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) дізналася про змову за два дні до того, як вона мала відбутися, що змусило Пригожина в останню хвилину змінити свої плани та почати марш на Москву, згідно з повідомленням.

Найманці Вагнера взяли під контроль ключову військову базу в місті Ростов-на-Дону і його війська наближалися до російської столиці, коли Пригожин припинив свій заколот.

The New York Times з посиланням на офіційних осіб США, повідомила, що командувач ВПС Росії генерал Сергій Суровікін “заздалегідь знав про плани Євгена Пригожина повстати проти військового керівництва Росії”.

У відеозверненні Суровікін звернувся до Пригожина з проханням припинити заколот незабаром після його початку.

Один представник європейської розвідки сказав, що є ознаки того, що російські високопосадовці знали про плани Пригожина і, можливо, не передавали інформацію про це, щоб подивитися, як заколот реалізується.

“Вони могли знати, і могли не розповісти про це, [або] знали та вирішили допомогти досягти успіху. Є деякі підказки. Можливо, це було попередньо відомо”, – сказав чиновник. “Попри те, що заколот провалився, престиж Путіна підірваний”, – додав він.