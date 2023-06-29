Джерело: CNN
Змова Пригожина передбачала захоплення міністра оборони Сергія Шойгу та старшого генерала армії Валерія Герасимова, коли вони відвідали регіон уздовж кордону з Україною, пише WSJ.
Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) дізналася про змову за два дні до того, як вона мала відбутися, що змусило Пригожина в останню хвилину змінити свої плани та почати марш на Москву, згідно з повідомленням.
Найманці Вагнера взяли під контроль ключову військову базу в місті Ростов-на-Дону і його війська наближалися до російської столиці, коли Пригожин припинив свій заколот.
The New York Times з посиланням на офіційних осіб США, повідомила, що командувач ВПС Росії генерал Сергій Суровікін “заздалегідь знав про плани Євгена Пригожина повстати проти військового керівництва Росії”.
У відеозверненні Суровікін звернувся до Пригожина з проханням припинити заколот незабаром після його початку.
Один представник європейської розвідки сказав, що є ознаки того, що російські високопосадовці знали про плани Пригожина і, можливо, не передавали інформацію про це, щоб подивитися, як заколот реалізується.
“Вони могли знати, і могли не розповісти про це, [або] знали та вирішили допомогти досягти успіху. Є деякі підказки. Можливо, це було попередньо відомо”, – сказав чиновник. “Попри те, що заколот провалився, престиж Путіна підірваний”, – додав він.
- Заступника командувача військовими операціями РФ в Україні генерала Сергія Суровікіна, ймовірно, заарештовано. Інформацію надали анонімні джерела, близькі до апарату Міноборони РФ.
- Фахівці Інститутту вивчення війни вважають, що після президент РФ Володимир Путін намагається представити очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина корупціонером і брехуном, щоб зруйнувати його репутацію серед вагнерівців та в російському суспільстві.
- Перерваний путч глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина продемонстрував крихкість влади Володимира Путіна. Або, як сказав лідер російської опозиції Михайло Ходорковський: “Тепер країна і світ знають, що можна повстати проти Путіна”.
- Міністерка Анналена Бербок зазначила, що заколот очільника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина продемонстрував, що розпочавши та продовжуючи повномасштабну війну проти України президент Росії Володимир Путін руйнує власну країну.