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Перш за все необхідно зачинити вікна та не відчиняти їх без нагальної потреби. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично її міняйте.
Не виходьте надвір, якщо немає виходу – уникайте тривалого перебування на повітрі.
Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні місткості з водою для підвищення вологості повітря.
Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
Якщо відчуваєте запах диму, негайно надягніть вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Пийте підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої, але виключіть газовані напої.
Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.
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