Цю ніч окупанти спричиняють техногенні катастрофи: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза. Невідомо, які об'єкти стануть їх цілями наступного разу. Щоб знати, що робити у випадку аварії на хімічних об'єктах, Держспецзв'язку розробили детальну інструкцію для громадян.

Цю інструкцію відомство розмістило у соцмережах.

Перш за все необхідно зачинити вікна та не відчиняти їх без нагальної потреби. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично її міняйте.

Не виходьте надвір, якщо немає виходу – уникайте тривалого перебування на повітрі.

Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні місткості з водою для підвищення вологості повітря.

Регулярно здійснюйте вологе прибирання.

Якщо відчуваєте запах диму, негайно надягніть вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.

Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Пийте підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої, але виключіть газовані напої.

Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.