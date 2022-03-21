Сьогодні на заводі "Сумихімпром" стався витік аміаку, також не припиняються попередження з боку західних партнерів стосовно можливості застосування російською стороною хімічної зброї. У зв'язку з цим публікуємо інструкцію, як діяти у разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві, а також – яку першу допомогу слід надавати у разі отруєння хімікатами.

Інструкцію розміщено на сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Аміак – отруйний і вогненебезпечний газ з різким запахом, але без кольору. Потрапляючи в повітря, він починає взаємодіяти з вологою на поверхні шкіри та слизових оболонок людського організму (очей, рота, носа, легенів тощо), викликаючи опіки та, як наслідок, печіння, некроз тканин, можливий навіть набряк легенів.

Протиотрути від аміаку немає, але можна мінімізувати його шкідливий вплив.

У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві:

щільно зачиніть вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

заклейте щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкніть телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

попередьте близьких про небезпеку;

вимкніть побутові прилади та газ.

Якщо розпочнеться евакуація з населеного пункту, візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.

Надворі використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або розчином оцтової або лимонної кислоти.

Залиште приміщення, використовуючи сходи, не заходьте в ліфт.

На вулиці йдіть спокійно, не торкайтеся жодних предметів, не наступайте у калюжі, нічого не їжте та не пийте.

Якщо відбувся викид аміаку – рухайтеся низинами, оскільки він легший за повітря.

Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись поперек потоку повітря чи вітру.

Перша допомога при отруєнні аміаком

Якнайшвидше винесіть людину на свіже повітря.

Транспортуйте його в положенні лежачи.

За можливості – перевдягніть потерпілого, змийте забрудник з його тіла. У випадку враження шкіри – промийте її чистою водою.

Ситуацію полегшать примочки з 5% розчину оцтової, лимонної або соляної кислоти.

Дайте потерпілому відпочити.