Розвідники Великої Британії зауважили, що в Росія почала розширювати оборонні позиції уздовж кордону з Україною. Більш того, у Бєлгородській області РФ заявили про створення "загонів самооборони", що, на думку розвідників, є намаганням посилити патріотичні почуття у росіян.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Сполученого Королівства.

Нещодавно Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та всередині Бєлгородської області. 6 грудня 2022 року Бєлгородський губернатор оголосив про створення місцевих “загонів самооборони”.

Як зазначили у британській розвідці, про копання траншей у Бєлгородській області повідомлялось ще з квітня цього року, однак нові конструкції, ймовірно, є більш складними системами, призначеними для відсічі механізованого нападу.

“Існує реальна ймовірність того, що російська влада сприяє оборонній підготовці на міжнародно визнаній території Росії, щоб посилити патріотичні почуття”, – мовиться у звіті.

Також у розвідці додали, що посилення оборони, ймовірно, демонструє переконання деяких російських посадовців, що є реальна загроза вторгнення України.

“Дефіцитність стратегічної оцінки є однією з критичних слабкостей центральної російської урядової архітектури, що продемонструвало початкове рішення Росії вторгнутися в Україну. Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається схильністю до групового мислення та політично доцільними висновками”, – резюмували у розвідці Великої Британії.