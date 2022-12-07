Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Сполученого Королівства.
Нещодавно Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та всередині Бєлгородської області. 6 грудня 2022 року Бєлгородський губернатор оголосив про створення місцевих “загонів самооборони”.
Як зазначили у британській розвідці, про копання траншей у Бєлгородській області повідомлялось ще з квітня цього року, однак нові конструкції, ймовірно, є більш складними системами, призначеними для відсічі механізованого нападу.
“Існує реальна ймовірність того, що російська влада сприяє оборонній підготовці на міжнародно визнаній території Росії, щоб посилити патріотичні почуття”, – мовиться у звіті.
Також у розвідці додали, що посилення оборони, ймовірно, демонструє переконання деяких російських посадовців, що є реальна загроза вторгнення України.
“Дефіцитність стратегічної оцінки є однією з критичних слабкостей центральної російської урядової архітектури, що продемонструвало початкове рішення Росії вторгнутися в Україну. Неупереджений офіційний аналіз майже напевно часто підривається схильністю до групового мислення та політично доцільними висновками”, – резюмували у розвідці Великої Британії.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російська влада поступово готує громадян до оголошення проведення ще однієї хвилі мобілізації в Росії.