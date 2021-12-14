Колишній глава Офісу президента, юрист Андрій Богдан заявив, що народним депутатам фракції "Слуга народу" виплачують гроші у конвертах, сума залежить від їх голосувань упродовж місяця.

Про це він розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону.

Згідно зі словами журналіста Гордона, в НАБУ є уже задокументований факт таких виплат – “слуги” отримують до $70 тис.

Згідно зі словами Андрія Богдана, у депутата є зарплата (неофіційна) – 20 тисяч “не гривень”. Якщо нардеп не голосує – його штрафують, зарплата зменшується. Депутатам згодом роздають своєрідний “звіт”, в якому цілий перелік законів, за які він не проголосував – і відповідні за це штрафи.

Богдан також стверджує, що НАБУ, навіть володіючи даними про це, не може нічого зробити, адже не має прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – його вже 1,5 року не можуть призначити.

Андрій Богдан заявив, що під час поїздки до США українську делегацію змусили підписати спільне комюніке з президентом США Джо Байденом, згідно з яким Україна повинна призначити прокурора САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури). Згодом МВФ надали Україні гроші для того, щоб обрали прокурора САП до листопада 2021 року. Гроші взяли – але станом на 14 грудня 2021 року так нікого і не обрали. “Як можна ходити – і усіх кидати? На усіх рівнях? На найвищих рівнях?”, – дивується колишній голова ОП.