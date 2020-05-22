Це сталося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

У програмі обговорювалося інтерв’ю Дмитра Гордона з бойовиком “ДНР” Ігорем Гіркіним. Предметом розмови було те, наскільки проведення такого інтерв’ю було виправданим.

Співголова фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко зазначила, що інтерв’ю з Гиркин випускалися і раніше, і в новому інтерв’ю “насправді немає нічого нового”.

“Там немає нічого такого, що має привести до Гааги НЕ маріонетку, яка вже, дійсно, наговорила на 10 довічних, а його ляльководів”, — сказала Геращенко.

Своєю чергою Гордон заявив, що раніше записані інтерв’ю, на відміну від зробленого ним, не були записані належним чином, і тому не використовувалися правоохоронцям.

Потім Дмитро вирішив парирувати Ірині, заявивши, що її насправді обурює інформація, викладена терористом, оскільки вона нібито викриває її бездіяльність. Однак свою репліку Гордон почав зі слів про те, що “не хоче ображати дівчину”.

Це викликало обурення багатьох гостей студії. Гордону нагадали, що він має звертатися до Геращенко з повагою, з огляду на її статус.