Ще один суд підтвердив законність і обґрунтованість формули «Роттердам+», – Вовк

ЗеПорушення

52

Всього порушень

33

Днів без порушень
16:04 Ризик серйозних побічних ефектів від COVID-вакцинації в Україні нижче 1%, – МОЗ
15:29 Мамедов написав заяву про відставку з Офісу генпрокурора
15:11 Лікарні Токіо на тлі рекорду по зараженню COVID-19 розгорнуть додаткові ліжка
15:02 «Чому б колезі не почитати на дозвіллі?»: Мендель відправила Пєскову свою книгу
Партнерський матеріал
14:56 Коли варто вдатися до пластики вух?
14:35 Вперше в історії: прибуток Tesla перевищив $1 млрд
14:33 Справа Шеремета: суд продовжує досліджувати докази (відео)
14:24 Опубліковано лонґ-лист «Букерівської премії – 2021»
14:02 Бразилець та американка стали першими олімпійськими чемпіонами з серфінгу
Ексклюзив
13:58 Тисячі вірян на чолі з Онуфрієм хресною ходою пройшли до Володимирської гірки, – фото
13:43 Майже 60% дорослого населення Євросоюзу повністю вакциновані
13:20 В Німеччині прогримів вибух на хімзаводі: відео
13:11 Адвокат Брітні Спірс вимагає передати контроль над її фінансами професійному аудитору
12:53 У Зеленського за місяць майже на 1,5% впав рейтинг
12:36 Північна і Південна Корея відновили прямі лінії зв’язку
11:59 Дитина за $60 тис.: СБУ викрила в Харківській області схему продажу немовлят за кордон
11:32 Moderna планує розширити масштаби тестувань COVID-вакцини для дітей
10:56 27 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
10:37 Дочку принца Гаррі і Меган Маркл офіційно внесли в чергу на британський престол
10:19 Сьогодні через хресну ходу перекриють рух центром Києва: мапа проїзду
10:01 Українка пробилася у фінал Олімпіади у веслувальному слаломі
09:08 Майкл Флінн із гвинтівкою в руках у церкві пожартував: «Можливо я знайду когось у Вашингтоні»
08:31 В Україні за минулу добу зафіксовано 681 новий випадок COVID-19
08:13 Афіша 27 липня-27 серпня. Події в Києві, які не можна пропустити
07:18 27 липня на Заході України дощитиме
01:10 Повернення «Декстера»: з’явився трейлер 9-го сезону серіалу
00:27 1500 євро, стягнуті з норвезьких гандболісток за шорти на змаганнях, пішли на підтримку рівності у спорті

26 липня

23:59 Розклад Олімпіади в Токіо-2020 на вівторок, 27 липня
23:17 «Прямий» заявляє про тиск. ДБР прослуховує співробітників і гендиректора каналу
22:34 У мультфільмі Disney вперше з’явився небінарний персонаж

Ще один суд підтвердив законність і обґрунтованість формули «Роттердам+», – Вовк

Господарський суд Києва в черговий раз підтвердив, що всі звинувачення НАБУ щодо формули "Роттердам +" безпідставні і сфабриковані.

Вівторок, 27 липня 2021, 15:45

Про це ексглава НКРЕКУ Дмитро Вовк заявив в етері телеканалу “Україна 24″.

“На мою думку, це рішення (Господарського суду про законність закриття Антимонопольним комітетом справи “Роттердам +” – ред.) є черговим підтвердженням безглуздості розслідування НАБУ. Ці діячі вже п’ятий рік намагаються штучним чином створити хоч якісь докази. Але все марно”, – сказав Вовк.

Він нагадав, що Антимонопольний комітет півтора року розглядав обставини цієї справи і не встановив жодних порушень. Так само Господарський суд Києва півроку розглядав скарги НАБУ і також не знайшов ніяких порушень щодо дії формули.

“Хочу нагадати усім. Ви пам’ятаєте, яка активна була медіа кампанія навколо формули “Роттердам +”. Кожен день наввипередки всі кричали – ось зараз скасуємо цю формулу і тарифи для населення і бізнесу зменшаться. Уже два роки немає формули “Роттердам +”, а тарифи всупереч сформованим очікуванням зросли як для бізнесу, так і для населення”, – зазначив ексглава НКРЕКУ.

Як відомо, формула “Роттердам+” запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила НКРЕКП як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. Формула визначає кінцеву ціну на електроенергію. Вугілля є основним видом палива українських ТЕС і ТЕЦ.

Раніше повідомлялося, що потерпілими сторонами у справі “Роттердам+” за період слідства й до моменту її закриття вважалися лише 2 феросплавних заводи – в Нікополі та Запоріжжі. Як зазначалося у ЗМІ, ці підтриємства контролює олігарх Ігор Коломойський.

  • 5 квітня 2017 року Національні антикорупційне бюро України (НАБУ) почало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) через формули “Роттердам +”.
  • 8 серпня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили шести особам, причетним до впровадження так званої формули “Роттердам +”, про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.
  • 11 листопада 2019 року повідомлялося, що Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і заарештували заочно двох підозрюваних у “справі Роттердам +”.
Теги: суди, тариф, формула Роттердам+, НАБУ

Читати #Букви у Telegram і у Facebook