Ще один суд підтвердив законність і обґрунтованість формули «Роттердам+», – Вовк

Про це ексглава НКРЕКУ Дмитро Вовк заявив в етері телеканалу “Україна 24″.
“На мою думку, це рішення (Господарського суду про законність закриття Антимонопольним комітетом справи “Роттердам +” – ред.) є черговим підтвердженням безглуздості розслідування НАБУ. Ці діячі вже п’ятий рік намагаються штучним чином створити хоч якісь докази. Але все марно”, – сказав Вовк.
Він нагадав, що Антимонопольний комітет півтора року розглядав обставини цієї справи і не встановив жодних порушень. Так само Господарський суд Києва півроку розглядав скарги НАБУ і також не знайшов ніяких порушень щодо дії формули.
“Хочу нагадати усім. Ви пам’ятаєте, яка активна була медіа кампанія навколо формули “Роттердам +”. Кожен день наввипередки всі кричали – ось зараз скасуємо цю формулу і тарифи для населення і бізнесу зменшаться. Уже два роки немає формули “Роттердам +”, а тарифи всупереч сформованим очікуванням зросли як для бізнесу, так і для населення”, – зазначив ексглава НКРЕКУ.
Як відомо, формула “Роттердам+” запрацювала в Україні з травня 2016 року. Її запровадила НКРЕКП як схему розрахунку вартості вугілля для ТЕС. Формула визначає кінцеву ціну на електроенергію. Вугілля є основним видом палива українських ТЕС і ТЕЦ.
Раніше повідомлялося, що потерпілими сторонами у справі “Роттердам+” за період слідства й до моменту її закриття вважалися лише 2 феросплавних заводи – в Нікополі та Запоріжжі. Як зазначалося у ЗМІ, ці підтриємства контролює олігарх Ігор Коломойський.
- 5 квітня 2017 року Національні антикорупційне бюро України (НАБУ) почало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) через формули “Роттердам +”.
- 8 серпня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили шести особам, причетним до впровадження так званої формули “Роттердам +”, про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.
- 11 листопада 2019 року повідомлялося, що Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП і заарештували заочно двох підозрюваних у “справі Роттердам +”.