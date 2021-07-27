Ще один суд підтвердив законність і обґрунтованість формули «Роттердам+», – Вовк

Господарський суд Києва в черговий раз підтвердив, що всі звинувачення НАБУ щодо формули "Роттердам +" безпідставні і сфабриковані.

Про це ексглава НКРЕКУ Дмитро Вовк заявив в етері телеканалу “Україна 24″.

“На мою думку, це рішення (Господарського суду про законність закриття Антимонопольним комітетом справи “Роттердам +” – ред.) є черговим підтвердженням безглуздості розслідування НАБУ. Ці діячі вже п’ятий рік намагаються штучним чином створити хоч якісь докази. Але все марно”, – сказав Вовк.

Він нагадав, що Антимонопольний комітет півтора року розглядав обставини цієї справи і не встановив жодних порушень. Так само Господарський суд Києва півроку розглядав скарги НАБУ і також не знайшов ніяких порушень щодо дії формули.

“Хочу нагадати усім. Ви пам’ятаєте, яка активна була медіа кампанія навколо формули “Роттердам +”. Кожен день наввипередки всі кричали – ось зараз скасуємо цю формулу і тарифи для населення і бізнесу зменшаться. Уже два роки немає формули “Роттердам +”, а тарифи всупереч сформованим очікуванням зросли як для бізнесу, так і для населення”, – зазначив ексглава НКРЕКУ.