Мексиканська Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків в екстреному порядку видала дозвіл на використання в країні вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард.

“Дуже хороші новини – екстрене схвалення вакцини від AstraZeneca Федеральною комісією із захисту від санітарних ризиків. Таким чином, дуже скоро почнеться виробництво в Мексиці”, – написав він.