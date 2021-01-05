Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ країни Марсело Ебрард.
“Дуже хороші новини – екстрене схвалення вакцини від AstraZeneca Федеральною комісією із захисту від санітарних ризиків. Таким чином, дуже скоро почнеться виробництво в Мексиці”, – написав він.
- Напередодні повідомлялося, що Велика Британія стала першою країною, яка з понеділка починає використовувати вакцину проти COVID-19, розроблену AstraZeneca і Оксфордським університетом. Ця вакцина менш вимоглива до температурних режимів транспортування та зберігання.
- Також британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про підвищення ефективності своєї вакцини проти коронавірусу, яка була розроблена спільно з Оксфордським університетом.