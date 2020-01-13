Сьогодні ввечері і завтра, 14 січня, українці щедрують. Щедрівками господарю бажають щастя, благополуччя в родині і гарного врожаю.

#Букви зібрали тексти найпопулярніших щедрівок.

Ой сивая та і зозуленька

Ой сивая та і зозуленька

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

Усі сади та і облітала,

А в одному та і не бувала.

А в тім саду три тереми.

А в першому – ясен місяць,

А в другому – красне сонце,

А в третьому – дрібні зірки.

Ясен місяць – пан господар,

Красне сонце – жона його,

Дрібні зірки – то їх дітки.

***

Щедрик Щедрик, щедрик,

Дайте вареник,

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски. Дайте кишку,

З’їм в затишку.

(“Дайте ковбасу, А то хату рознесу!” – промовляючи)

А ще є щедрівки, в яких оспівується народження Спасителя – Ісуса Христа.

***

Щедрик щедрик щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Стала собі щебетати,

Ґазду з хати викликати.

– Вийди, вийди, ґаздо, з хати,

Маєш радість коло хати.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Вже приходить Меланочка.

Меланочка з Коломиї Лагу мастить, припіч миє.

Лагу мастить, припіч миє,

Їсти зварить, ще й накриє.

Зварить їсти та нап’ється,

Та до міста поведеться.

Меланочка в місті пила,

Сухий фартух замочила.

Повій, вітре буйнесенький,

Суши фартух тонесенький.

Меланочка наша, наша

Та спіймала в руки пташа.

Співаючи, заблудилась,

В чистім полі загубилась.

***

Добрий вечір тобі

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Щедрик, щедрик щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

Сіла вона на віконце,

Там, де тепло гріє сонце.

Стала собі щебетати,

Господаря викликати.

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару.

Твої вівці покотились,

А баранці народились,

Ще й ягнушки-лопоушки,

Що скакають вище грушки.

Твоя сірая кобила

Ще й лошатко народила.

В полі виросла пшениця,

У корови є телиця.

Твоя жінка уродлива,

Пан-хазяїн, будь щасливий.

(“Давайте дохід – ковбасу і хліб! Ми щедруєм, бо ковбасу чуєм!” – промовляючи).

***

Щедрик, щедрик, щедрівочко,

Йди з хати до хати

Добрих друзів добрим словом –

Серцем привітати.

Пироги, вилазьте з печі,

Наливайтесь, вина.

Добрий вечір, щедрий вечір,

Мати Україна.

***

Щедрий вечір, добрий вечір

Й усім людям на весь вечір

Сидить же він в кінці стола.

А на ньому шуба, шуба льова.

Як не даси, дядюсю, пирога

Виведемо вола за рога.

Де віл ногою – там жито копою,

Де віл рогом – то там жито стогом.

Де віл хвостом – то там жито трестом.

Мені мати казала, щоб приніс кусок сала,

А батько сварився, щоб довго не пізнився.

***

Ой, котилася торба

Та й з красного горба

На циганські дороги,

У далекі світи.

А в тій торбі Щедрівок три жмені було.

Ми побігли за нею

Через гай і село,

Через поле і ліс,

Через калиновий міст

Аж прибились сюди,

Тож дозвольте защедрувати.

***

Ой чи є, чи нема пан господар вдома,

Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома?

Ой є він, є, сидить поконець стола,

Щедрий вечір, добрий вечір, сидить поконець стола.

А на тім столику три келішки стоять,

Щедрий вечір, добрий вечір, три келішки стоять.

З першого келіха п’є Пречиста Діва,

Щедрий вечір, добрий вечір, п’є Пречиста Діва.

З другого келіха сам Господь ужива,

Щедрий вечір, добрий вечір, сам Господь ужива.

З третього келіха сам господар ужива

Щедрий вечір, добрий вечір, сам господар ужива.

***

Прилетів соколик

Та й сів на віконце,

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

Дивиться в світлицю

На чисту водицю,

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А я не вмивалась

Три дні не чесалась

Щедрий вечір,

Добрий вечір.

А Богдан гарненький

Чистий чепурненький

Щедрий вечір,

Добрий вечір.