В Україні зареєстрували другу COVID-вакцину

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, в Україні зареєстровано дві вакцини: Pfizer та AstraZeneca.
“Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати… Це препарат Covishield/AstraZeneca, який проводиться на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстровано вакцину Pfizer. Майданчик не скажу, треба подивитись”, – зазначив Ляшко.
Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.
У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія COVID-вакцини. Масова вакцинація груп ризику розпочнеться завтра, 24 лютого.
Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я України вчора, 22 лютого, зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
- Український уряд домовився про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Звідки уряд братиме гроші на вакцину, які це будуть вакцини і коли вони потраплять до України — в матеріалі #Букв.