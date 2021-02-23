В Україні зареєстрували другу COVID-вакцину

У понеділок, 22 лютого, Україна офіційно дозволила вакцину проти коронавірусу COVID-19 американської компанії Pfizer для екстреного медичного застосування.

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в Україні зареєстровано дві вакцини: Pfizer та AstraZeneca.

“Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати… Це препарат Covishield/AstraZeneca, який проводиться на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстровано вакцину Pfizer. Майданчик не скажу, треба подивитись”, – зазначив Ляшко.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.

У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія COVID-вакцини. Масова вакцинація груп ризику розпочнеться завтра, 24 лютого.