Covid-19 Україна

оновлено 23.02.2021 о 15:01

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В Україні зареєстрували другу COVID-вакцину

У понеділок, 22 лютого, Україна офіційно дозволила вакцину проти коронавірусу COVID-19 американської компанії Pfizer для екстреного медичного застосування.

Вівторок, 23 лютого 2021, 16:04

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, в Україні зареєстровано дві вакцини: Pfizer та AstraZeneca.

“Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати… Це препарат Covishield/AstraZeneca, який проводиться на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстровано вакцину Pfizer. Майданчик не скажу, треба подивитись”, – зазначив Ляшко.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.

У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія COVID-вакцини. Масова вакцинація груп ризику розпочнеться завтра, 24 лютого.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я України вчора, 22 лютого, зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Теги: Pfizer, вакцина проти коронавірусу, Коронавірус

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