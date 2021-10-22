Американський актор Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку з України Галину Хатчінс.

#Букви розповідають, що відомо про інцидент та Хатчінс.

Фатальний постріл

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Хатчінс відправили авіацією в лікарню міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було. Але в мережі з’явилися фото ошелешеного Алека біля офісу шерифа.

Another photo of Baldwin, outside sheriff's office in Santa Fe. Photo: Jim Weber, The New Mexicanhttps://t.co/I7re4PenOE pic.twitter.com/DZHUGNlsoz — Rick Folbaum (@RickFolbaum) October 22, 2021

Що відомо про Галину Хатчінс?

Хатчінс – громадянка України. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ. На її Facebook-сторінці вказано, що вона народилася в Києві.

“Уродженка України, Галина виросла на радянській військовій базі за Полярним колом в оточенні північних оленів і атомних підводних човнів”, – йдеться на її офіційному сайті.

Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала в США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й стала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою став фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Хатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).

Крім того, в 2018-му вона стала однією з восьми кінематографісток в повністю жіночому класі Fox DP Lab від кіностудії 21st Century Fox.

У своїх соцмережах Хатчінс активно ділилася знімками та відео з фільмування стрічок, над якими працювала.

Останні її публікації присвячені фільму “Іржа”. Операторка показувала знімальну групу та майданчик.

Два дні тому вона опублікувала відео, на якому їде на коні.

“Однією з переваг зйомки вестерну є те, що ви можете покататися на конях у вихідний день“, – прокоментувала Хатчінс публікацію.