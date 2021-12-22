Про це пише американський науковий журнал Sciencedirect.
У статті сказано, що дослідники вивчали соціально-поведінкові результати та результати залучення учнів молодших та 5-х класів, залежно від політики школи щодо шкільної форми. Результати роботи ґрунтуються на репрезентативній вибірці понад 6,3 тисяч дітей.
Науковці опитали вчителів, які оцінювали учнів учня за різними параметрами: інтерналізація поведінки (зокрема, тривога та соціальна замкнутість) та екстерналізація (агресія, знищення особистих предметів інших дітей), а також соціальні навички. Також вчителі надали інформацію про пропуски занять.
Дослідники також оцінили показники самозвіту підлітків, які навчалися у п’ятому класі: ті повідомляли про свої відчуття приналежності до школи та класу, епізоди булінгу та соціальну тривожність.
“Загалом, учні шкіл, яким була потрібна шкільна форма, не демонстрували кращих соціальних навичок, відвідуваності школи порівняно з учнями у школах без шкільної форми”, — ідеться у дослідженні.
Також з’ясувалось, діти, які носили форму, відчували менше спільності зі школою та класом, ніж ті, хто її не носив.
Висновки були вірні як для державних, так і для приватних шкіл.
Єдиний виняток — учні з малозабезпечених сімей у школах, де за правило було носити шкільну форму, продемонстрували найкращу відвідуваність.
- Нагадаємо, що «зацикленість» школярів на оцінках призводить до тривоги, депресії та перфекціонізму у майбутньому, вважають психологи.
- Вчителька молодших класів з міста Дарем, що у штаті Північна Кароліна (США), зібрала 106 тисяч доларів для найбільш нужденних учнів школи, аби вони мали що їсти на канікулах – зазвичай вони харчуються в школі.