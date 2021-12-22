Психологи Університету штату Огайо становили, що шкільна форма не «дисциплінує» дітей, не впливає на успішність та відвідуваність школи. Натомість вона може викликати відчуття меншої спільност із навчальним закладом.

Про це пише американський науковий журнал Sciencedirect.

У статті сказано, що дослідники вивчали соціально-поведінкові результати та результати залучення учнів молодших та 5-х класів, залежно від політики школи щодо шкільної форми. Результати роботи ґрунтуються на репрезентативній вибірці понад 6,3 тисяч дітей.

Науковці опитали вчителів, які оцінювали учнів учня за різними параметрами: інтерналізація поведінки (зокрема, тривога та соціальна замкнутість) та екстерналізація (агресія, знищення особистих предметів інших дітей), а також соціальні навички. Також вчителі надали інформацію про пропуски занять.

Дослідники також оцінили показники самозвіту підлітків, які навчалися у п’ятому класі: ті повідомляли про свої відчуття приналежності до школи та класу, епізоди булінгу та соціальну тривожність.

“Загалом, учні шкіл, яким була потрібна шкільна форма, не демонстрували кращих соціальних навичок, відвідуваності школи порівняно з учнями у школах без шкільної форми”, — ідеться у дослідженні.

Також з’ясувалось, діти, які носили форму, відчували менше спільності зі школою та класом, ніж ті, хто її не носив.

Висновки були вірні як для державних, так і для приватних шкіл.

Єдиний виняток — учні з малозабезпечених сімей у школах, де за правило було носити шкільну форму, продемонстрували найкращу відвідуваність.