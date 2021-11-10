Про це заявив під час онлайн-брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.
“Збільшується кількість хворих дітей. Тому наступного тижня учні, зокрема 1-4 класів, за парти не повернуться і продовжать навчання в дистанційному режимі”, – зазначив мер столиці.
Він наголосив, що влада не може ризикувати здоров’ям дітей і їхніх родин, і закликав батьків із розумінням поставитися до такого рішення.
“Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада”, – зазначив Кличко.
Також міський голова звернув увагу, що останнім часом збільшилася кількість дітей, які потрапляють до лікарень із коронавірусом. Зараз у лікарнях столиці перебуває 85 дітей, які прибули туди з діагнозом COVID-19 або підозрою на цю хворобу, четверо з них перебувають у реанімаціях.
Усі київські школи працюють у дистанційному режимі з 1 листопада.
- Раніше Міністерство охорони здоров’я зобов’язало вакцинуватися від коронавірусу представників низки професій, серед них – працівників закладів освіти.
- 9 листопада МОЗ розширив перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації. До списку додали представників ще низки установ та організацій.
- Нагадаємо, працівникам, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не виплачуватимуть лікарняні.