Київські школи з наступного тижня продовжать працювати у дистанційному режимі через погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19. На "дистанційці" навчатимуться учні і старших, і молодших класів.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.

“Збільшується кількість хворих дітей. Тому наступного тижня учні, зокрема 1-4 класів, за парти не повернуться і продовжать навчання в дистанційному режимі”, – зазначив мер столиці.

Він наголосив, що влада не може ризикувати здоров’ям дітей і їхніх родин, і закликав батьків із розумінням поставитися до такого рішення.

“Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада”, – зазначив Кличко.

Також міський голова звернув увагу, що останнім часом збільшилася кількість дітей, які потрапляють до лікарень із коронавірусом. Зараз у лікарнях столиці перебуває 85 дітей, які прибули туди з діагнозом COVID-19 або підозрою на цю хворобу, четверо з них перебувають у реанімаціях.

Усі київські школи працюють у дистанційному режимі з 1 листопада.