З 8 листопада невакцинованих відсторонять від роботи: кого це торкнеться?

З 8 листопада 2021 року на період дії карантину щеплення проти COVID-19 обов’язкове для певних категорій працівників.

Про це повідомляють #Букви.

08 листопада 2021 року набирає чинності наказ МОЗ №2153 від 04.10.2021 року “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням”.

Щеплення проти коронавірусу обов’язкові для:

працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, професійної, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціальної освіти та закладів незалежно від типу та форми власності.

Список професій у майбутньому можуть розширити.

Водночас це не стосується осіб, що мають абсолютні протипоказання до проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань.

До переліку хочуть додати працівників:

сфери соціальних послуг;

закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ, організацій, включених до переліку об’єктів критичної інфраструктури (зокрема й “Укрзалізниці”).

20 вересня Кабінет Міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

ВООЗ постійно наголошує, що саме вакцинація є найбільш ефективним методом попередження важкого перебігу коронавірусної хвороби і закликає щеплюватися проти COVID-19.

Крім того, за даними ВООЗ, у світі вже зареєстровано 248 467 363 випадки захворювання, з яких 5 027 183 людини померло.

За даними МОЗ України, понад 1,6 млн щеплень зроблено за перший тиждень листопада. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 406 284 людини. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 938 053 людини

У Центрі громадського здоров’я повідомляють, що в Україні працює 197 центрів масової вакцинації проти COVID-19. Центри вакцинації відкриваються в спорткомплексах, на стадіонах, у виставкових і торгово-розважальних центрах, у школах, палацах культури, кінотеатрах, готелях, на заводах, у бізнес-центрах, банках та в медичних установах.

У березні 2021 року ЮНІСЕФ провело дослідження “Ставлення до вакцинації від COVID-19”. Дослідження показало, що про хворобу українці знають не лише з новин: для багатьох COVID-19 — уже особистий досвід. Ефективним способом захиститися від COVID-19 більшість українців вважають саме вакцинацію.