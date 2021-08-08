Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Україна перейде в режим “без паперів” через три місяці. Цього тижня президент Володимир Зеленський підписав закон про переведення всіх публічних послуг в онлайн. Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація буде міститися в електронних реєстрах”, – написав він.
За словами прем’єра, перехід в режим “без паперів” допоможе збільшити кількість публічних електронних послуг і мінімізувати корупційну складову при їх отриманні.
“Мінцифри активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на прийняття рішень”, – підкреслив Шмигаль.
- У березні Верховна Рада України підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, яким цифрові паспорти юридично прирівнюються до паперових та пластикових документів.
- У травні Міністерство цифрової трансформації представило нові послуги на порталі та у застосунку “Дія”.