Прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“На жаль, треба констатувати, що почалася третя хвиля епідемії в Україні. Це цифри, статистика. Треба бути свідомими, розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусу в Україні. Який у нас інструмент? Це адаптивний карантин. Ми бачимо, що червоний рівень і такий жорсткий локдаун запроваджено в Івано-Франківській області. Так само Чернівецька область, Житомирська область. Вінницька область на підході. Закарпатська, Тернопільська і ще низка областей, які сьогодні, за нашою термінологію, мають помаранчевий рівень”, – сказав Шмигаль.

За його словами, коли більша частина областей буде в червоній зоні, то тоді доведеться запроваджувати жорсткий локдаун.

“Дуже не хотілося б цього робити, але тут ще раз звернуся до свідомості громадян і сказати, що коронавірус нікуди зник”, – сказав прем’єр.

Він також зауважив, що вакцинація у світі лише набирає обертів. “Весь процес вакцинації займе щонайменше 2 роки. Протягом цих двох років: масковий режим, дезинфекція рук. Тобто усі ті речі, до яких ми звикли, і вони залишаються актуальними”, – зазначив Денис Шмигаль.