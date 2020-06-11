Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що проводить співбесіди на вакантні посади міністрів, і має намір найближчим часом доукомплектувати Уряд.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, повідомляє кореспондент #Букв.

“За 100 днів ми наблизилися до повного комплектування Уряду. Команда формувалася дійсно “з маршу і в бій” у цих кризових умовах. На сьогодні у нас декілька посад, ми ведемо співбесіди і найближчим часом команда Уряду буде доформована і остаточно вже представлена”, – сказав прем’єр.

Шмигаль також додав, що сподівається, що ця “команда буде давати конкретний результат”.