Черговий транш Міжнародного валютного фонду у розмірі $750 має надійти в Україну наприкінці листопада або початку грудня.

Про це сьогодні на пресконференції повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Ми виконали всі умови, усі бенчмарки, які були прописані в меморандумі з МВФ. Тому ми очікуємо позитивного завершення місії. І чекаємо, що орієнтовно в кінці листопада – на початку грудня буде можливий транш МВФ. Після місії проходить 5-7 тижнів підготовки і засідання ради МВФ, і відразу після цього йде транш”, – зазначив він.

Прем’єр також повідомив, що візит місії МВФ запланований на 18 вересня. Однак, скоріше за все, він пройде онлайн через карантинні обмеження та зростання в Україні захворювання на COVID-19.

Він уточнив, що ця місія буде завершальною у підготовці видачі траншу.