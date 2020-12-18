Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “України”.
Раніше сьогодні стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду почне перегляд угоди stand-by для України наступного тижня.
Очільник уряду Денис Шмигаль упевнений, що транш від Фонду надійде вже на початку 2021 року.
“Буквально годину тому, президент України спільно з МВФ вийшли з повідомленням, що вже на початку наступного тижня Україна отримає місію МВФ, тобто ми будем мати транш МВФ, він буде вже на початку наступного року, але наше співробітництво продовжиться”, — сказав прем’єр-міністр.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів змушений був скоротити дефіцит держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. через перемовини з МВФ.
- Про те, що буде, якщо не буде траншу від МВФ — в матеріалі.