Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “України”.

Раніше сьогодні стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду почне перегляд угоди stand-by для України наступного тижня.

Очільник уряду Денис Шмигаль упевнений, що транш від Фонду надійде вже на початку 2021 року.

“Буквально годину тому, президент України спільно з МВФ вийшли з повідомленням, що вже на початку наступного тижня Україна отримає місію МВФ, тобто ми будем мати транш МВФ, він буде вже на початку наступного року, але наше співробітництво продовжиться”, — сказав прем’єр-міністр.