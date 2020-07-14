Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повторно вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Проєкт постанови №3842 зареєстровано в парламенті сьогодні, 14 липня.

“Призначити Уруського Олега Семеновича на посаду віце-прем’єр-міністра України – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України”, – йдеться у документі.

Нагадаємо, 10 липня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення колишнього голови Державного космічного агентства України, колишнього першого заступника міністра промислової політики Олега Уруського на посаду віцепрем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.