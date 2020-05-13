Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на підписання нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця травня 2020 року.

Про це він повідомив сьогодні під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, повідомляють #Букви.

“Переговори з МВФ тривають на рівні президента, прем’єр-міністра і відповідних міністерств… Переговори непрості, мова йде про великі гроші для України, тим більше під час кризи. Йдеться про взаємну довіру. І сьогодні ми перебуваємо вже на етапі, близькому до підписання меморандуму і отримання першого траншу, так, як було домовлено, що дасть нам можливість уникнути фінансових проблем”, – зазначив Шмигаль.

“Сподіваємося, що вже до кінця травня ми вийдемо на підписання документів і отримання першого траншу коштів, як це було обумовлено”, – додав він.

Прем’єр також поінформував, що Україна планує отримати до кінця поточного року від різних фінансових організацій понад 10 млрд доларів.

“Всі ці кошти… Їх обсяг цього року перевищує $ 10 млрд фінансової підтримки від різних фінансових інституцій, міжнародних фінансових організацій – МВФ, європейських структур, ЄС і країн-партнерів у цілому”, – розповів він.

При цьому Шмигаль уточнив, що найчастіше виділення коштів залежить від домовленості України з Міжнародним валютним фондом.