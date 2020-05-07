Про це сьогодні на брифінгу заявив представник МВФ Джеррі Райс, повідомляє Reuters.

Так, на початку 2020 року МВФ і Україна обговорювали обумовлену трирічну розширену програму.

Але тепер почали обговорювати 18-місячну резервну угоду через “безпрецедентну невизначеность, яка пов’язана з економічними і фінансовими перспективами і необхідністю зосередити політичні пріоритети на найближчому стримуванні та стабілізації”.

Нагадаємо, Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами глави НБУ Якова Смолія, на даний момент Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі і закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.

Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхнім ексвласникам. До другого читання до документа подано понад 16 тисяч правок.