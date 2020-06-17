Про це повідомляють #Букви.

У середу, 17 червня, голова українського уряду Денис Шмигаль подав до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки України.

Як повідомляється на сайті парламенту, наразі проєкт знаходиться на розгляді.