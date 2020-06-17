Про це повідомляють #Букви.
У середу, 17 червня, голова українського уряду Денис Шмигаль подав до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки України.
Як повідомляється на сайті парламенту, наразі проєкт знаходиться на розгляді.
- 3 червня стало відомо, що Міністерство освіти та науки може очолити 47-річний ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет. #Букви повідомляли, що в 2010 році Сергій Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.
- Проект “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.
- 6 червня Президент України Володимир Зеленський назвав основних кандидатів на посаду міністра освіти і науки, яка залишається вакантною з березня 2020 року. Крім Шкарлета кандидатів було двоє.