Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до парламенту проєкт постанови про призначення міністром освіти та науки чернігівського ректора Сергія Шкарлета, який підтримував Партію регіонів.

Про це повідомляють #Букви.

У середу, 17 червня, голова українського уряду Денис Шмигаль подав до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки України.

Як повідомляється на сайті парламенту, наразі проєкт знаходиться на розгляді.