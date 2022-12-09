Наразі найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається в Донецькій та Харківській областях, де росіяни майже щодня атакують артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п’ятницю.

“Але найскладніше на Донеччині та Харківщині, де ворог майже щодня атакує артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад”, – сказав Шмигаль.

За словами прем’єра, непроста ситуація й на Київщині, де ворог завдав ударів по об’єктах генерації. Через це на лівобережжі – дефіцит більш суттєвий.

Читайте також: В «Укренерго» повідомили, коли почнуть діяти погодинні графіки відключення електроенергії

Втім, він запевнив, що в системі ситуація контрольована. В Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.

Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми.

Станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, яка постраждала під час останньої ракетної атаки.

Частково введено в роботу об’єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дозволило, зокрема, запустити в роботу системи опалення. Але обмеження споживання залишається значним через суттєві пошкодження, додав Шмигаль.