Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п’ятницю.
“Але найскладніше на Донеччині та Харківщині, де ворог майже щодня атакує артилерією об’єкти генерації та розподільчі мережі. Ситуація ускладнюється погодними умовами, які уповільнюють не тільки відновлювальні роботи, але й роботу саперних бригад”, – сказав Шмигаль.
За словами прем’єра, непроста ситуація й на Київщині, де ворог завдав ударів по об’єктах генерації. Через це на лівобережжі – дефіцит більш суттєвий.
Втім, він запевнив, що в системі ситуація контрольована. В Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% обʼєктів високовольтної мережі.
Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми.
Станом на ранок 9 грудня резервними схемами вдалося заживити споживачів Одещини, яка постраждала під час останньої ракетної атаки.
Частково введено в роботу об’єкти теплової генерації в Одеській та Херсонській областях, що дозволило, зокрема, запустити в роботу системи опалення. Але обмеження споживання залишається значним через суттєві пошкодження, додав Шмигаль.
- НЕК “Укренерго” попередило про застосування аварійних відключень електроенергії у деяких регіонах України через перевищення лімітів споживання.
- Українській енергосистемі може допомогти вітрова генерація. Під час дефіциту вона може покращувати енергозабезпечення України.