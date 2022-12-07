Відео інтерв’ю з головою правління Володимиром Кудрицьким виклали на YouTube-каналі НЕК “Укренерго”.

Володимир Кудрицький заявив, що вітрова генерація має великий потенціал саме взимку. Натомість сегмент зеленої енергетики має низьку ефективність через те, що активність сонця — знижена.

“Зате великий вітропотенціал. У нас, на жаль, більша частина вітропарків залишилася на тимчасово окупованій території, зокрема у Приазов’ї”, — сказав Кудрицький.

Після деокупації територій з вітроелектростанціями буде можливо зменшити дефіцит генерації електроенергії в Україні.

“Чекаємо деокупації цих території та наших вітрових електростанцій. І тоді вони зможуть давати більше електроенергії в українську енергосистему”, — додав голова правління.