Відео інтерв’ю з головою правління Володимиром Кудрицьким виклали на YouTube-каналі НЕК “Укренерго”.
Володимир Кудрицький заявив, що вітрова генерація має великий потенціал саме взимку. Натомість сегмент зеленої енергетики має низьку ефективність через те, що активність сонця — знижена.
“Зате великий вітропотенціал. У нас, на жаль, більша частина вітропарків залишилася на тимчасово окупованій території, зокрема у Приазов’ї”, — сказав Кудрицький.
Після деокупації територій з вітроелектростанціями буде можливо зменшити дефіцит генерації електроенергії в Україні.
“Чекаємо деокупації цих території та наших вітрових електростанцій. І тоді вони зможуть давати більше електроенергії в українську енергосистему”, — додав голова правління.
Наприкінці листопада повідомлялося, що вже до лютого 2023 року в Україні можуть добудувати відновлювану енергетику. За словами Максима Білявського, провідного експерта енергетичних програм Центру Разумкова, є можливість розконсервувати 300 МВт потужностей вітрових електростанцій.
“У нас прямо зараз є можливість розконсервувати 300 МВт потужностей вітрових електростанцій. І їх встановити в найближчі 1,5 – 2 місяці. Це потрібно зробити”, — зауважив він.
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