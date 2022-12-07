Відео інтерв’ю з головою правління Володимиром Кудрицьким виклали на YouTube-каналі НЕК “Укренерго”.

Володимир Кудрицький заявив, що вітрова генерація має великий потенціал саме взимку. Натомість сегмент зеленої енергетики має низьку ефективність через те, що активність сонця — знижена.

“Зате великий вітропотенціал. У нас, на жаль, більша частина вітропарків залишилася на тимчасово окупованій території, зокрема у Приазов’ї”, — сказав Кудрицький.

Після деокупації територій з вітроелектростанціями буде можливо зменшити дефіцит генерації електроенергії в Україні.

“Чекаємо деокупації цих території та наших вітрових електростанцій. І тоді вони зможуть давати більше електроенергії в українську енергосистему”, — додав голова правління.

Наприкінці листопада повідомлялося, що вже до лютого 2023 року в Україні можуть добудувати відновлювану енергетику. За словами Максима Білявського, провідного експерта енергетичних програм Центру Разумкова, є можливість розконсервувати 300 МВт потужностей вітрових електростанцій.

“У нас прямо зараз є можливість розконсервувати 300 МВт потужностей вітрових електростанцій. І їх встановити в найближчі 1,5 – 2 місяці. Це потрібно зробити”, — зауважив він.