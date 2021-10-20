Шмигаль відповів, чи буде в Україні новий локдаун

Зараз Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь чай пандемії. Однак Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун.

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника Кабміну, п’ять областей перейшли в “червону” зону епідемічної небезпеки. Ще кілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями.

“Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте, 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були не вакциновані… Учора зроблено рекордну кількість щеплень — 225 тисяч. Для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень”, – зазначив Шмигаль.

Прем’єр закликав українців вакцинуватися, не чекаючи “червоних” зон у своїх регіонах.

Шмигаль також нагадав, що бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у “червоній” зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані.

“Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація”, – констатував Шмигаль.