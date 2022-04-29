Про це Боррель написав у своєму Twitter-акаунті.
За його словами, він “шокований та вражений” тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву та інших українських містах.
“Росія знову демонструє своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи місто коли там присутні генеральний секретар ООН та прем’єр-міністр Болгарії”, – наголосив Боррель.
Shocked and appalled about the Russian missile strikes on Kyiv and other Ukrainian cities. Russia demonstrates again its blatant disregard for intl law by bombarding a city while @UN Secretary General @antonioguterres is present, alongside Bulgarian PM @KirilPetkov.#StopRussia
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 28, 2022
Варто додати, що і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також заявив, що “шокований” ракетним ударом Росії по Києву, який відбувся у той час, коли він перебував у місті. Про це Гутерреш сказав у коментарі журналісту BBC Бену Брауну.
UN Secretary General tells me he’s shocked by Russia carrying out a missile attack on Kyiv while he’s on the city for talks with President Zelensky. Ukraine calls it a ‘heinous act of barbarism’ – and a ‘postcard from Moscow’ pic.twitter.com/4ecfbVdk6f
— Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022
- Нагадаємо, 28 квітня ввечері РФ завдала ударів по Києву. У Шевченківському районі столиці пролунали потужні вибухи.
- Також повідомлялось, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав міста на Київщині, які упродовж кількох тижнів у березні були окуповані російськими військами.