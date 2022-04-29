Про це Боррель написав у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, він “шокований та вражений” тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву та інших українських містах.

“Росія знову демонструє своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи місто коли там присутні генеральний секретар ООН та прем’єр-міністр Болгарії”, – наголосив Боррель.

Варто додати, що і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також заявив, що “шокований” ракетним ударом Росії по Києву, який відбувся у той час, коли він перебував у місті. Про це Гутерреш сказав у коментарі журналісту BBC Бену Брауну.