Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борелль прокоментував вчорашні ракетні обстріли Києва, коли з візитом у столиці України перебували генсек ООН Антоніу Гутерреш та прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков.

Про це Боррель написав у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, він “шокований та вражений” тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву та інших українських містах.

“Росія знову демонструє своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи місто коли там присутні генеральний секретар ООН та прем’єр-міністр Болгарії”, – наголосив Боррель.

Shocked and appalled about the Russian missile strikes on Kyiv and other Ukrainian cities. Russia demonstrates again its blatant disregard for intl law by bombarding a city while @UN Secretary General @antonioguterres is present, alongside Bulgarian PM @KirilPetkov.#StopRussia — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 28, 2022

Варто додати, що і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також заявив, що “шокований” ракетним ударом Росії по Києву, який відбувся у той час, коли він перебував у місті. Про це Гутерреш сказав у коментарі журналісту BBC Бену Брауну.