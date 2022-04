Про це Боррель написав у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, він “шокований та вражений” тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву та інших українських містах.

Shocked and appalled about the Russian missile strikes on Kyiv and other Ukrainian cities. Russia demonstrates again its blatant disregard for intl law by bombarding a city while @UN Secretary General @antonioguterres is present, alongside Bulgarian PM @KirilPetkov . #StopRussia

Варто додати, що і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш також заявив, що “шокований” ракетним ударом Росії по Києву, який відбувся у той час, коли він перебував у місті. Про це Гутерреш сказав у коментарі журналісту BBC Бену Брауну.

UN Secretary General tells me he’s shocked by Russia carrying out a missile attack on Kyiv while he’s on the city for talks with President Zelensky. Ukraine calls it a ‘heinous act of barbarism’ – and a ‘postcard from Moscow’ pic.twitter.com/4ecfbVdk6f

— Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022