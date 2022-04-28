Про це повідомляє BBC.

Протягом усього маршруту він спостерігав сцени жахливих руйнувань: будинків, магазинів, інфраструктури, розбитих бомбами.

“Я уявляю свою сім’ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. У 21 столітті війна не може бути прийнятною”, — зазначив Гутерреш.

Голова Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що Антоніу Гутеррешу важливо було побачити руйнування на власні очі.

Наразі делегація ООН повернулася до Києва, аби зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, який розкритикував Гутерреша за те, що він спочатку відвідав Москву та Володимира Путіна, перш ніж побачити, що тут зробили російські війська.