Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідав міста на Київщині, які упродовж кількох тижнів у березні були окуповані російськими військами.

Про це повідомляє BBC.

Протягом усього маршруту він спостерігав сцени жахливих руйнувань: будинків, магазинів, інфраструктури, розбитих бомбами.

“Я уявляю свою сім’ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих та чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. У 21 столітті війна не може бути прийнятною”, — зазначив Гутерреш.

"I imagine my family in one of those homes, now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic. There is no way the war can be acceptable in the 21st century," @antonioguterres said on his visit to the earlier hard-hit #Borodianka near #Ukraine's capital. pic.twitter.com/olI4WtgroJ — OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) April 28, 2022

Голова Київської обласної військової адміністрації генерал-лейтенант Олександр Павлюк зазначив, що Антоніу Гутеррешу важливо було побачити руйнування на власні очі.

Наразі делегація ООН повернулася до Києва, аби зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським, який розкритикував Гутерреша за те, що він спочатку відвідав Москву та Володимира Путіна, перш ніж побачити, що тут зробили російські війська.