Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про намір обговорити з лідерами G7 (Великої сімки) "силует плану Маршалла для України" на саміті, який невдовзі відбудеться у Німеччині.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Виступаючи у Бундестазі перед німецькими депутатами, Шольц наголосив, що Україні потрібен “план Маршалла” для відновлення після війни.

Більше того, німецький лідер наголосив, що “відбудова України буде завданням поколінь”.

За словами канцлера ФРН, він сподівається на єдиний фронт довгострокової підтримки України, коли Німеччина прийматиме щорічний саміт G7 у Баварії.

Олаф Шольц пригадав свою нещодавню поїздку до Ірпеня (Київська область) – міста, яке зруйнувала російська армія. Він наголосив, що Ірпінь нагадав йому “фотографії німецьких міст після Другої світової війни”.

Він додав, що Україні на відновлення знадобляться мільярди доларів та декілька років, а повноцінне відновлення України стане можливим лише за умови, якщо всі країни Європи, інші країни-донори та міжнародні організації будуть працювати разом.

Також Олаф Шольц запросив президента України Володимир Зеленського обговорити фінансову допомогу Україні з лідерами Великої сімки у понеділок, 27 червня, за допомогою відеозв’язку.