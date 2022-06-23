Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Виступаючи у Бундестазі перед німецькими депутатами, Шольц наголосив, що Україні потрібен “план Маршалла” для відновлення після війни.
Більше того, німецький лідер наголосив, що “відбудова України буде завданням поколінь”.
За словами канцлера ФРН, він сподівається на єдиний фронт довгострокової підтримки України, коли Німеччина прийматиме щорічний саміт G7 у Баварії.
Олаф Шольц пригадав свою нещодавню поїздку до Ірпеня (Київська область) – міста, яке зруйнувала російська армія. Він наголосив, що Ірпінь нагадав йому “фотографії німецьких міст після Другої світової війни”.
Він додав, що Україні на відновлення знадобляться мільярди доларів та декілька років, а повноцінне відновлення України стане можливим лише за умови, якщо всі країни Європи, інші країни-донори та міжнародні організації будуть працювати разом.
Також Олаф Шольц запросив президента України Володимир Зеленського обговорити фінансову допомогу Україні з лідерами Великої сімки у понеділок, 27 червня, за допомогою відеозв’язку.
- Нагадаємо, партнерство з РФ, яке згадується в стратегічній концепції НАТО 2010 року, в найближчому майбутньому неможливе через її агресивну, імперіалістичну позицію, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у Бундестазі, представляючи позицію Берліна на майбутніх самітах НАТО, G7 та ЄС.
- Також канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю, “доки буде потрібно”. Він також висловив прихильність Німеччини до Литви та інших східних союзників.