Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що по закінченню повномасштабної війни в Україні, держава вступить до Європейського Союзу.

Джерело: Die Welt.

Також він упевнений, що Росія не виграє війну проти України: “Гіркий розділ в історії нашого континенту…закінчиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена”, — сказав Шольц на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Він наголосив, що СДПН має чітко стати на бік України у війні. За словами Шольц, завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта зараз у Європі діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.

“Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням дотримуємося всіх цих принципів”, — зауважив канцлер, говорячи про внутрішню дискусію соціал-демократів щодо Росії.

Раніше Шольц говорив про те, що Німеччина надає “повну підтримку” вступу України до Європейського Союзу.