Джерело: Die Welt.
Також він упевнений, що Росія не виграє війну проти України: “Гіркий розділ в історії нашого континенту…закінчиться вступом вільної України до Європейського Союзу як повноправного члена”, — сказав Шольц на святкуванні 160-річчя Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).
Він наголосив, що СДПН має чітко стати на бік України у війні. За словами Шольц, завдяки політиці колишнього канцлера Віллі Брандта зараз у Європі діють принципи незастосування сили, непорушності кордонів, територіальної цілісності держав і права народів на самовизначення.
“Ми, соціал-демократи, з глибоким переконанням дотримуємося всіх цих принципів”, — зауважив канцлер, говорячи про внутрішню дискусію соціал-демократів щодо Росії.
Раніше Шольц говорив про те, що Німеччина надає “повну підтримку” вступу України до Європейського Союзу.
- На саміті Ради Європи канцлер ФРН Олаф Шольц висловився за те, щоб не руйнувати взаємин із “іншою Росією” – з тими, хто виступає проти російського президента Володимира Путіна та його уряду.
- Речниця нижньої палати парламенту Чехії Маркета Пекарова-Адамова заявила, що країна підтримує вступ України до Євросоюзу та прагнення держави розпочати переговори щодо інтеграції у 2023 році.