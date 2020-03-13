Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Микола Княжицький вважає, що "шоу з Сивохо" - метод відволікання від здачі національних інтересів в Мінську.

Про це Княжицький повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Вам не дивно, що Сивоху в Парковий прислала влада, знаючи про реакцію патріотів на нього? Вамне дивно, що провладний блогер починає паніку з приводу коронавірусу на провладному каналі? З чого б це? Відволікати від справжньої зради“, – пише він.

Княжицький заявляє, що Україна в Мінську “фактично визнала суб’єктність терористів“.

“І погодилася, що Росія у війні нічим не відрізняється від Німеччини і Франції. Такий собі спостерігач за внутрішнім конфліктом“, – додав він.

До цього представники Нацкорпусу силою виштовхали Сивоха із залу й штовхнули, після чого він впав.