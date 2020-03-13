Про це Княжицький повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

Вам не дивно, що Сивоху в Парковий прислала влада, знаючи про реакцію патріотів на нього? Вамне дивно, що провладний блогер починає паніку з приводу коронавірусу на провладному каналі? З чого б це? Відволікати від справжньої зради, пише він.

Княжицький заявляє, що Україна в Мінську фактично визнала суб’єктність терористів.

І погодилася, що Росія у війні нічим не відрізняється від Німеччини і Франції. Такий собі спостерігач за внутрішнім конфліктом, додав він.

До цього представники Нацкорпусу силою виштовхали Сивоха  із залу й штовхнули, після чого він впав.

  • В ЗМІ повідомлялося, що тристороння контактна група на засіданні в Мінську, яке відбулося 11 березня, домовилася про створення органу, яким фіксується суб’єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”.