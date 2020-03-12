Про це свідчить відео Нацкорпусу.
Презентація відбулася в рамках виконання ініціатив президента Володимира Зеленського стосовно розробки дієвої політики гуманітарної реінтеграції Донбасу.
Захід проходив в КВЦ “Парковий”.
На презентації Сивохо заявив, що в Україні триває гібридна війна, а один з методів її проведення – внутрішній конфлікт, який “підігріває” Росія.
У відповідь на таку заяву представники Національного корпусу і деякі з присутніх журналістів зажадали пояснити, хто почав цю війну і “як вона називається”.
Сивохо називали нецензурними словами, “сепаром”, “клоуном”, а також “ворогом України”.
Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvuСергія Сивоху виштовхали з його ж прес-конференції стосовно Національної платформи примирення та єдності ¯_(ツ)_/¯Якщо забули, то вчора Сивохо назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом".
Gepostet von Букви am Donnerstag, 12. März 2020
Представник РНБО намагався вийти з приміщення, але по дорозі його штовхнули і він впав.
- Раніше радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив, що в Україні 19 лютого запустять Національну платформу примирення та єдності, покликану почати продуктивну і мирний діалог по обидва боки розмежування на Донбасі.
- Пізніше Сергій Сивохо вирішив перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності через атаки бойовиків.
- Також Сергій Сивохо закликав виплачувати пенсії жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.