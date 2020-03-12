Радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергія Сивохо силою виштовхали з презентації Національної платформи примирення з Донбасом під крики "ворог України".

Про це свідчить відео Нацкорпусу.

Презентація відбулася в рамках виконання ініціатив президента Володимира Зеленського стосовно розробки дієвої політики гуманітарної реінтеграції Донбасу.

Захід проходив в КВЦ “Парковий”.

На презентації Сивохо заявив, що в Україні триває гібридна війна, а один з методів її проведення – внутрішній конфлікт, який “підігріває” Росія.

У відповідь на таку заяву представники Національного корпусу і деякі з присутніх журналістів зажадали пояснити, хто почав цю війну і “як вона називається”.

Сивохо називали нецензурними словами, “сепаром”, “клоуном”, а також “ворогом України”.

Національний корпус VS Сивохо Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/bykvuСергія Сивоху виштовхали з його ж прес-конференції стосовно Національної платформи примирення та єдності ¯_(ツ)_/¯Якщо забули, то вчора Сивохо назвав війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом". Gepostet von Букви am Donnerstag, 12. März 2020

Представник РНБО намагався вийти з приміщення, але по дорозі його штовхнули і він впав.