Про це повідомляє BBC.
Виставка Якуба “Живі “розстріляні” у Житомирському обласному літературному музеї викликала справжній резонанс у соцмережах. Одні просили письменника приїхати зі світлинами й у інші міста, а інші говорять, що діячі на фото ШІ не дуже схожі на себе справжніх.
Загалом було представлено портрети 15 українських письменників. Всі вони належать до літературно-мистецького покоління 1920-30-х років та знищені радянським режимом.
Зокрема йдеться про Валер’яна Підмогильного, Євгена Плужника, Майка Йогансена та Олену Телігу. Світлини віддалено нагадують справжні, втім це лише бачення ШІ.
За словами автора виставки, він надав програмі реальні фото письменників, попросивши зобразити їх, наче вони зібралися у барі.
Нижче представлен результат генерації ШІ на основі світлин, які надав Якуб.
ДОВІДКА. “Розстріляне відродження” — українські поети, письменники, філософи та митці 1920-30 років, які загинули під час сталінських репресій.
- 3-4 листопада 1937 року Радянський Союз руками НКВДиста Михайла Матвєєва винищив левову частку української інтелігенції 30-х років.
- 14 вересня, відзначається двадцята річниця з дня смерті Єжи Ґедройця, видатного польського громадського діяча, редактора, автора терміна “розстріляне відродження”.
- Служба безпеки України оприлюднила документи про долі репресованих українців за часів СРСР. Йдеться про долю “Розстріляного відродження”.