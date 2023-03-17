Нещодавно у Житомирі відбулася виставка українського письменника Мартина Якуба, який представив світлини діячів "Розстріляного відродження", створені штучним інтелекторм.

Про це повідомляє BBC.

Виставка Якуба “Живі “розстріляні” у Житомирському обласному літературному музеї викликала справжній резонанс у соцмережах. Одні просили письменника приїхати зі світлинами й у інші міста, а інші говорять, що діячі на фото ШІ не дуже схожі на себе справжніх.

Загалом було представлено портрети 15 українських письменників. Всі вони належать до літературно-мистецького покоління 1920-30-х років та знищені радянським режимом.

Зокрема йдеться про Валер’яна Підмогильного, Євгена Плужника, Майка Йогансена та Олену Телігу. Світлини віддалено нагадують справжні, втім це лише бачення ШІ.

За словами автора виставки, він надав програмі реальні фото письменників, попросивши зобразити їх, наче вони зібралися у барі.

Нижче представлен результат генерації ШІ на основі світлин, які надав Якуб.

ДОВІДКА. “Розстріляне відродження” — українські поети, письменники, філософи та митці 1920-30 років, які загинули під час сталінських репресій.