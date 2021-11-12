Журналісти показали палац народного депутата Віктора Медведчука, який після введення проти нього санкцій продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку у Пущі-Водиці. Він налічує понад сотню приміщення. Серед іншого в будинку є шубосховище, “домова церква”, склад для іграшок та секретна кімната.

Про це йдеться у розслідуванні програми “Схем”.

Як сповіщалось, 19 лютого Рада нацбезпеки та оборони України запровадила санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна і голова політради “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Про те, які саме обмеження введено, за посиланням. Зокрема, санкціями передбачено “блокування активів” (тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном), та “обмеження торговельних операцій”.

Попри це голова політичної ради партії “Опозиційна платформа — За життя” народний депутат Віктор Медведчук продовжував капітальну реконструкцію свого маєтку біля Пущі-Водиці. Відео журналісти зняли в листопаді.

Редакція змогла отримати у своє розпорядження документ з планом ремонтних робіт у палаці Медведчука у Пущі-Водиці. Отже, журналісти нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень, а загальна площа будинку відповідно до декларації — 2 113 квадратних метрів.

Відповідно до документів, маєток складається з чотирьох поверхів (один цокольний), має два ліфти — службовий та для мешканців, а також понад сто приміщень різного призначення.

Отже, на цокольному поверсі розташована кімната для покоївок та пральня, чоловічий і жіночий житлові блоки. Тут же — складські приміщення: для шуб, картин, килимів, валіз, скатертин, окремий гардероб для суконь. Також є зона відпочинку: гідромасажна, масажна, сольова кімната, зона гідромасажних ванн з приміткою “узгоджується із замовником”, технічна зона. Є окрема кімната площею 28 квадратних метрів, підписана як “склад ялинкових іграшок”.

На першому поверсі — службовий кабінет рецепція, кабінет охорони, їдальня, кухня і сервізна, сходи у винний погерб. А також кабінети Оксани Марченко та Віктора Медведчука. У кабінеті Медведчука є і секретна кімната. Середе іншого, на цьому ж поверсі камінна зала, кімнати відпочинки, басейн тощо.

Другий поверх відведений під спальні. Справа — господарів, ще один двоярусний гардероб Оксани Марченко і гардероб Віктора Медведчука. Зліва — гостьова кімната та спальні дітей подружжя — похресниці Путіна Дарини Медведчук та сина Марченко — Богдана з персональними санвузлами та гардеробними. На цьому ж поверсі шість балконів.

На горішньому поверсі розташована домашня капличка позначена на кресленнях як “домова церква” площею 43 квадрати. Церква межує із барною зоною. Крім цього є гостьова та зала без конкретного призначення.

Журналісти зауважили, що їм не вдалося встановити, у який спосіб відбувалася оплата за проведення ремонтних робіт будинку Медведчука, які продовжувалися і під час дії санкцій відносно Медведчука і Марченко. Ймовірно, це був готівковий розрахунок.

Віктор Медведчук на запит журналістів не відповів.