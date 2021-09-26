Шуфрич оголосив про придбання частки каналу «Перший незалежний»: чи є у цьому конфлікт інтересів?

Народний депутат від “Опозиційної платформи - За життя” й очільник парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич заявив, що став власником частки (60%) телеканалу "Перший незалежний" (ТОВ "Тайм медіа"), який створили після того, як група каналів Тараса Козака потрапила під санкції.

Про це повідомила пресслужба Шуфрича.

Нардеп зазначив, що придбав акції каналу, щоб “підтримати журналістський колектив у його прагненні говорити правду, якою б вона не була”. Крім того, він додав, що усвідомлює ризики, пов’язані з цим рішенням.

За його словами, ідею придбання каналу начебто запропонували працівники ЗМІ.

Шуфрич наголосив, що підписав “угоду про своє невтручання в редакційну політику журналістського колективу”.

“Відразу хочу відзначити, що у мене немає ніяких фінансових інтересів з Російською Федерацією, зробити з мене терориста буде неможливо!” – заявив Шуфрич.

24 вересня канал надіслав листа Шуфричу, у якому просив його про захист. Тоді нардеп пообіцяв, що зробить “все можливе, щоб допомогти журналістам”. Однак тоді він не уточнював, що збирається купити акції ресурсу.

Хто є власником “Першого незалежного”?

Наразі у системі YouControl не зазначається, що Шуфрич є власником частки (60%) компанії. Натомість засновником є ТОВ “Медіахолдинг новини” (100%).

Напередодні Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила телеканалу “Перший незалежний” позапланову виїзну перевірку структури власності. Про необхідність такої перевірки повідомила Служба безпеки України.

“У документах, які ТОВ “Тайм медіа” надало Національній раді, його власником зі 100% часткою зазначено ТОВ “Медіахолдинг новини”. За інформацією ліцензіата, цією компанію володіють одразу 99 фізичних осіб, кожній з яких належить по 1%. Водночас як зазначається, 98 із них передали всі свої частки в управління одній особі – Панченко Діані Віталіївні, яка також є одним із 99 співвласників компанії й зазначена її кінцевим бенефіціарним власником”, – пояснили тоді в Нацраді.

Таким чином, у наданих документах ліцензіат інформує лише про 99% володіння статутним капіталом компанії, які перебувають в управлінні та власності Панченко. Тобто фактично інформація про повне 100% володіння компанією лишається невідомою.

Конфлікт інтересів

Нестор Шуфрич – очільник парламентського комітету з питань свободи слова. Оскільки він тепер ще й нібито співвласник каналу “Перший незалежний” є підстави говорити про наявність потенційного конфлікту інтересів, повідомив юрист Назар Чорний у коментарі #Буквам.

“У разі придбання Нестором Шуфричем частки у засобі масової інформації, є підстави говорити щонайменше про наявність потенційного конфлікту інтересів, у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”, – зазначає юрист.

Він пояснив, що цей закон розділяє конфлікт інтересів на два підвиди – реальний та потенційний. Другий виникає у ситуації, коли в особи є приватний інтерес у сфері, в якій вона виконує службові або представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

“Як відомо, Нестор Іванович обіймає посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова, сфера діяльності якого напряму пов‘язана з діяльністю ЗМІ. З урахуванням ситуації, що склалася навколо перевірки структури власності каналу з боку Нацради з питань телебачення і радіомовлення за запитом СБУ, придбання Нестором Шуфричем, або належними йому суб’єктами господарювання частки у “Першому незалежному” може мати наслідком переростання потенційного конфлікту інтересів у реальний, тобто ситуацію, у якій суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень”, – зазначив юрист.

За його словами, у будь-якому з цих випадків новий власник частки у телеканалі повинен повідомити НАЗК про наявність у нього потенційного або реального конфлікту інтересів та одержати від Агентства роз‘яснення щодо його врегулювання.