У Швеції вирішили тестувати на китайський коронавірус лише людей, що перебувають у групі ризику, і вже шпиталізованих.

Про це повідомляє шведське видання Dagens Nyheter.

У країні переходять на новий принцип тестування на коронавірус через різке зростання кількості випадків інфікування.

“Зараз ми повинні прийняти як факт те, що інфекція вже поширилася всередині країни і нам залишається вжити заходів, щоб мінімізувати число інфікованих. Якщо вам 20 років і ви людина без хронічних захворювань, вам потрібно просто посидіти вдома і перехворіти. Навіть якщо у вас є симптоми коронавірусу, тест вам робити не будуть. Незалежно від того, були ви в контакті з носіями коронавірусу, чи ні”, – пояснив голова прес-служби стокгольмського регіону Ерік Берглунд.

Водночас літніх людей, у яких є підозра на коронавірус, будуть тестувати спеціальні бригади.

Дане рішення було прийнято, тому що загальне тестування вимагало занадто великої витрати ресурсів.

“Охорона здоров’я має захищати слабких”, – заявив чиновник.