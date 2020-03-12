Про це повідомляє шведське видання Dagens Nyheter.
У країні переходять на новий принцип тестування на коронавірус через різке зростання кількості випадків інфікування.
“Зараз ми повинні прийняти як факт те, що інфекція вже поширилася всередині країни і нам залишається вжити заходів, щоб мінімізувати число інфікованих. Якщо вам 20 років і ви людина без хронічних захворювань, вам потрібно просто посидіти вдома і перехворіти. Навіть якщо у вас є симптоми коронавірусу, тест вам робити не будуть. Незалежно від того, були ви в контакті з носіями коронавірусу, чи ні”, – пояснив голова прес-служби стокгольмського регіону Ерік Берглунд.
Водночас літніх людей, у яких є підозра на коронавірус, будуть тестувати спеціальні бригади.
Дане рішення було прийнято, тому що загальне тестування вимагало занадто великої витрати ресурсів.
“Охорона здоров’я має захищати слабких”, – заявив чиновник.
- 12 березня в Україні зафіксували два нові випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях. Раніше в Україні був зафіксований лише один випадок COVID-19 у чоловіка з Чернівців, зараз його стан задовільний.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних та культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.