Швейцарія виділить для освітніх закладів України близько 6,1 млн доларів. Кошти скерують на ремонт і реконструкцію близько 30 шкіл в Україні, де навчаються орієнтовно 15 тисяч дітей.

Джерело: пресслужба федеральної ради Швейцарії.

Освітні заклади розташовані у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях. Усі вони постраждали від бойових дій.

Серед планів йдеться про облаштування захищених багатофункціональних кімнат, у яких навчання може відбуватися без перерв навіть під час авіанальоту.

Уряд Швейцарії наголосив, що очне навчання — базова потреба учнів, зокрема це “сприяє інтеграції переміщених дітей та їхніх родин у громади, що їх приймають”.