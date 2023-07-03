Джерело: пресслужба федеральної ради Швейцарії.
Освітні заклади розташовані у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях. Усі вони постраждали від бойових дій.
Серед планів йдеться про облаштування захищених багатофункціональних кімнат, у яких навчання може відбуватися без перерв навіть під час авіанальоту.
Уряд Швейцарії наголосив, що очне навчання — базова потреба учнів, зокрема це “сприяє інтеграції переміщених дітей та їхніх родин у громади, що їх приймають”.
“Завдяки додатковому внеску Швейцарії проєкт DECIDE також повинен мати можливість надавати технічну та педагогічну підтримку для онлайн-освіти для дітей, які були переміщені або живуть у регіонах з великою конкуренцією, де навчання офлайн неможливе. Внесок Швейцарії дає можливість приблизно 15 тисячам школярам продовжувати свою освіту в гідний і безпечний спосіб”, — наголосили у федеральній раді.
- Швейцарія й надалі допомагатиме Україні здійснювати пошукові роботи щодо зниклих безвісти осіб.
- Швейцарія розширює санкції проти Росії, котрі відповідатимуть останньому пакету санкцій Європейського Союзу.