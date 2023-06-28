Джерело: CNN.

Розширені санкції набудуть чинності сьогодні, 28 червня, о 18:00 за місцевим часом (12:00 за східним часом) і будуть спрямовані проти осіб та організацій, які підтримують незаконну депортацію українських дітей до Росії, а також проти російських чиновників, військовослужбовців та членів ПВК “Вагнер”.

Зазначимо, що 23 червня ЄС запровадив фінансові та візові санкції проти ще 71 фізичної та 33 юридичних осіб РФ. Активи цих фізичних та юридичних осіб у Швейцарії будуть заморожені, а відповідним особам буде заборонено в’їзд до Швейцарії або транзитний проїзд через її територію.

“Після сьогоднішніх поправок санкційний список Швейцарії у зв’язку з військовою агресією Росії проти України відповідає списку ЄС”, – заявили в уряді країни.

Нагадаємо, що ще на початку повномасштабної війни Росії проти України, в лютому 2022 року, Швейцарія оголосила, що відмовляється від традиційного “швейцарського нейтралітету” на користь запровадження санкцій проти РФ.