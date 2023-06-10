Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На запрошення Уряду Швейцарії Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко провів робочу зустріч із представником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, послом Сімоном Гайссбюлером.

Разом вони відвідали Школу кримінальних наук Лозаннського університету, де ознайомилися з інноваційними технологіями, що застосовуються у пошуку та ідентифікації зниклих безвісти осіб.

Експерти університету поділилися напрацюваннями щодо прискорення виявлення ДНК-експертиз та розробки сучасних дронів для встановлення місць масових поховань.

Під час зустрічі сторони також обговорили майбутні напрямки двосторонньої співпраці між Україною та Швейцарією.

“Взаємодія з міжнародними партнерами – це крок вперед у пошуковій роботі. Дякуємо швейцарській стороні, що не стоїть осторонь проблеми зниклих безвісти в Україні та всіляко допомагає нам прискорити процес пошуку та ідентифікації загиблих. Ми це дуже цінуємо!” – заявив Олег Котенко.

Зазначимо, що у травні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб

З 2 травня всі дані про зниклих вносяться у Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з Уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

У реєстрі будуть внесені зібрані та централізовані дані щодо осіб, які зникли безвісти. Зокрема ПІБ зниклої особи, дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій зникла особа, час та обставини зникнення, прикмети зниклої особи.

Окрім цього, у реєстрі міститимуться дані про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку особи.

Через місяць після внесення відповідної інформації до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого.

На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

“Наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну розшукову роботу. Лише взаємодіючи з іншими відомствами, нам вдасться якомога швидше розшукати зниклих осіб”, – наголосив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.