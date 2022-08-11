Про це повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс у Twitter.
Гуманітарні вантажі надішлють цього тижня. Вони будуть включати медичне та протипожежне обладнання.
“Додаткова гуманітарна допомога для України”, – зазначив Кассіс у своєму Twitter.
За словами президента Швейцарії, з березня в Україну було надіслано вже 5,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.
More humanitarian aid for #Ukraine 🇺🇦 #Switzerland 🇨🇭 is sending 100 tonnes of supplies this week, including medical & firefighting equipment provided by @vbs_ddps. Proud of our @SwissDevCoop staff for organising the delivery of 5,300 tonnes of relief goods since March 🙏 pic.twitter.com/v9FVUbIRCy
— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 10, 2022
Раніше Швейцарія приєдналася до 7-го пакета європейських санкцій проти РФ. Обмеження включали заборону на купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з Росії. Послуги, які пов’язані з підсанкційними товарами, теж заборонено.
Активи “Сбербанку” було заморожено, тому їм заборонено надавати кошти, економічні ресурси та технічні послуги. Водночас обмеження не стосуються торгівлі харчовою продукцією між третіми країнами та Росією.
“Федеральна рада зазначає, що жоден із заходів проти Росії не спрямований проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та Росією. Щоб уникнути перебоїв у платіжних каналах, Федеральна рада зробила два нових винятки щодо операцій, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією та постачання нафти до третіх країн, як це зробив ЄС”, – йдеться у повідомленні.
- Швейцарія не видала візи делегатам з Росії. Вони планували взяти участь у заходах ООН у Женеві.
- З 10 серпня Європейський Союз та Велика Британія припиняють імпорт російського вугілля. Заборона була введена у межах п’ятого пакета санкцій проти РФ через вторгнення в Україну.