Про це повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс у Twitter.

Гуманітарні вантажі надішлють цього тижня. Вони будуть включати медичне та протипожежне обладнання.

“Додаткова гуманітарна допомога для України”, – зазначив Кассіс у своєму Twitter.

За словами президента Швейцарії, з березня в Україну було надіслано вже 5,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

Раніше Швейцарія приєдналася до 7-го пакета європейських санкцій проти РФ. Обмеження включали заборону на купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з Росії. Послуги, які пов’язані з підсанкційними товарами, теж заборонено.

Активи “Сбербанку” було заморожено, тому їм заборонено надавати кошти, економічні ресурси та технічні послуги. Водночас обмеження не стосуються торгівлі харчовою продукцією між третіми країнами та Росією.

“Федеральна рада зазначає, що жоден із заходів проти Росії не спрямований проти торгівлі сільськогосподарськими чи харчовими продуктами між третіми країнами та Росією. Щоб уникнути перебоїв у платіжних каналах, Федеральна рада зробила два нових винятки щодо операцій, пов’язаних із сільськогосподарською продукцією та постачання нафти до третіх країн, як це зробив ЄС”, – йдеться у повідомленні.