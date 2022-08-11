Про це повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс у Twitter.

Гуманітарні вантажі надішлють цього тижня. Вони будуть включати медичне та протипожежне обладнання.

“Додаткова гуманітарна допомога для України”, – зазначив Кассіс у своєму Twitter.

За словами президента Швейцарії, з березня в Україну було надіслано вже 5,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

More humanitarian aid for #Ukraine 🇺🇦 #Switzerland 🇨🇭 is sending 100 tonnes of supplies this week, including medical & firefighting equipment provided by @vbs_ddps. Proud of our @SwissDevCoop staff for organising the delivery of 5,300 tonnes of relief goods since March 🙏 pic.twitter.com/v9FVUbIRCy — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) August 10, 2022

Раніше Швейцарія приєдналася до 7-го пакета європейських санкцій проти РФ. Обмеження включали заборону на купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з Росії. Послуги, які пов’язані з підсанкційними товарами, теж заборонено.

Активи “Сбербанку” було заморожено, тому їм заборонено надавати кошти, економічні ресурси та технічні послуги. Водночас обмеження не стосуються торгівлі харчовою продукцією між третіми країнами та Росією.