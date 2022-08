Про це повідомив президент країни Ігнаціо Кассіс у Twitter.

Гуманітарні вантажі надішлють цього тижня. Вони будуть включати медичне та протипожежне обладнання.

“Додаткова гуманітарна допомога для України”, – зазначив Кассіс у своєму Twitter.

За словами президента Швейцарії, з березня в Україну було надіслано вже 5,3 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

More humanitarian aid for #Ukraine 🇺🇦 #Switzerland 🇨🇭 is sending 100 tonnes of supplies this week, including medical & firefighting equipment provided by @vbs_ddps. Proud of our @SwissDevCoop staff for organising the delivery of 5,300 tonnes of relief goods since March 🙏 pic.twitter.com/v9FVUbIRCy

