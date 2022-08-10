З 10 серпня Європейський Союз та Велика Британія припиняють імпорт російського вугілля. Заборона була введена у межах п'ятого пакета санкцій проти РФ через вторгнення в Україну.

Про це повідомили в офіційному журналі Євросоюзу.

П’ятий пакет санкцій був затверджений у квітні. У ньому передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС. Це стосується подібних товарів, які походять або експортуються з Росії.

Санкційне обмеження завдасть Росії приблизно 8 мільярдів євро втрат доходу на рік. Заборона впливатиме до чверті її імпорту вугілля.

Зазначимо, що у Великій Британії поправка стосовно заборони імпорту вугілля набрала чинності 21 липня. Згідно з нею забороняється імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота. Це також стосується придбання, постачання та доставки, прямо чи опосередковано, цих товарів.

Британські санкції забороняють надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів. Припиняються ще брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.