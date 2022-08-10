Про це повідомили в офіційному журналі Євросоюзу.
П’ятий пакет санкцій був затверджений у квітні. У ньому передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС. Це стосується подібних товарів, які походять або експортуються з Росії.
Санкційне обмеження завдасть Росії приблизно 8 мільярдів євро втрат доходу на рік. Заборона впливатиме до чверті її імпорту вугілля.
Зазначимо, що у Великій Британії поправка стосовно заборони імпорту вугілля набрала чинності 21 липня. Згідно з нею забороняється імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота. Це також стосується придбання, постачання та доставки, прямо чи опосередковано, цих товарів.
Британські санкції забороняють надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів. Припиняються ще брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.
- Нагадаємо, Швейцарія долучилася до сьомого пакета європейських санкцій. Вони передбачають обмеження стосовно російського золота.
- Організація країн-експортерів нафти ОПЕК+ розглядає можливість угоди щодо помірного збільшення видобутку сировини.
- Уряд США отримав ордер на арешт приватного літака російського олігарха Андрія Скоча вартістю понад 90 мільйонів доларів за порушення санкцій внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.