Швейцарія не видала візи делегатам з Росії. Вони планували взяти участь у заходах ООН у Женеві.

Про це повідомило російське видання “Коммерсант“.

За словами представниці РФ в ООН Ірини Тяжлової, у Москві незадоволені таким рішенням. Вони мають претензії до того, що російські делегати не можуть взяти участь у заходах з безпеки інформаційно-комунікаційних технологій, які проводяться в Женеві по лінії ООН.

Представниця РФ зазначила, що їм не видають візи також і США. Ірина Тяжлова назвала таку політику неприйнятною та дискримінаційною. А саме через “відсікання представників держав від заходів під егідою організації під приводом штучно чинних візових перешкод”.

“З точки зору забезпечення ефективної роботи робочої групи ООН відкритого складу, першочергове значення має повноцінна участь держав у переговорному процесі. Звертаємо увагу на невиконання зобов’язань щодо прийому установ ООН не лише США, а й Швейцарією”, – сказала Тяжлова.

Пропагандистське видання “РИА Новости” додали, що раніше заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін заявляв, що планує переконати США щодо видачі віз. За його словами, американська сторона не виконує зобов’язання щодо угод, укладених між ООН, США та країною, яка приймає організацію.