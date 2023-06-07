Верхня палата парламенту Швейцарії схвалила поправку до законопроєкту, яка дасть змогу передавати зброю швейцарського виробництва в Україну

Джерело: очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

“Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Я вдячний Швейцарії за солідарність з Україною одночасно із дотриманням нейтралітету”, – зазначив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, що 2 червня нижня палата парламенту Швейцарії, Національна рада, проголосувала проти законопроєкту, який дозволяв би третім країнам передавати зброю швейцарського виробництва, зокрема, в Україну.

Тоді проти документа проголосували 98 депутатів, тоді як за нього виступили 75 парламентарів.

У законодавчій ініціативі мовилося про те, щоб дозволити реекспорт зброї до кінця 2025 року. Її прихильники вважають, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні та робити свій внесок у європейську безпеку. З іншого боку, опоненти зауважували, що непрямі постачання озброєнь є проблематичними з точки зору принципів нейтралітету і що це питання “поваги до швейцарського законодавства”.