Джерело: очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.
“Я дякую верхній палаті парламенту Швейцарії за важливий крок щодо розблокування реекспорту швейцарської зброї. Ми з нетерпінням чекаємо наступних кроків. Я вдячний Швейцарії за солідарність з Україною одночасно із дотриманням нейтралітету”, – зазначив міністр закордонних справ України.
Нагадаємо, що 2 червня нижня палата парламенту Швейцарії, Національна рада, проголосувала проти законопроєкту, який дозволяв би третім країнам передавати зброю швейцарського виробництва, зокрема, в Україну.
Тоді проти документа проголосували 98 депутатів, тоді як за нього виступили 75 парламентарів.
У законодавчій ініціативі мовилося про те, щоб дозволити реекспорт зброї до кінця 2025 року. Її прихильники вважають, що Швейцарія повинна надавати більше підтримки Україні та робити свій внесок у європейську безпеку. З іншого боку, опоненти зауважували, що непрямі постачання озброєнь є проблематичними з точки зору принципів нейтралітету і що це питання “поваги до швейцарського законодавства”.
- У березні цього року президент Швейцарії Ален Берсет заявив, що його держава виступає проти експорту озброєння в Україну через власний нейтралітет.
- Швейцарія близька до того, щоб порушити багатовікову традицію нейтральної держави, оскільки проукраїнські зміни у суспільному та політичному настроях тиснуть на уряд, щоб скасувати заборону на реекспорт швейцарської зброї до зон бойових дій.
- Міністерство юстиції Швейцарії відмовилось конфісковувати заморожені російські активи на користь України, оскільки це заборонено конституцією країни.