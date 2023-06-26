Загроза для Швейцарії з боку іноземного (переважно російського та китайського) шпигунства залишається високою. В Європі Швейцарія є однією з держав з найбільшою кількістю російських шпигунів, що працюють під дипломатичним прикриттям, частково через те, що у країні базується багато міжнародних організацій.

Джерело: звіт Федеральної розвідувальної служби (FIS)

Членство Швейцарії в Раді Безпеки ООН збільшує загрозу шпигунства для швейцарських осіб, які відповідають за досьє та теми Ради Безпеки ООН і які беруть участь у прийнятті рішень та представленні цих рішень публічно та в комітетах.

Так, з приблизно 220 осіб, акредитованих як дипломатичні або технічно-адміністративні працівники у дипломатичних і консульських представництвах у Женеві та Берні, ймовірно, третина ще працює у спецслужбах РФ.

Що стосується розповсюдження, то в центрі уваги також Росія. FIS має на меті запобігти передачі до Росії товарів, які вона може використати для санкціонованої військової діяльності. Оскільки Росія використовує для закупівель компанії в Євразійському економічному союзі, Туреччині та Індії, діяльність моніторингу має бути поширена на регіони, яким у минулому приділяли мало уваги, наголосили у звіті.

Нагадаємо, дипломатичне представництво РФ опублікувало заяву з погрозами на адресу швейцарського журналіста через статтю про Україну. У МЗС країни заявили про неприйнятні висловлювання та пообіцяли “вжити заходів”.

Зауважимо, 20 червня у щорічній доповіді Федерального відомства з охорони конституції (BfV) традиційно перерахували основні загрози безпеці Німеччини. Серед основних загроз виокремлюють Росію та діяльність російських шпигунів.

Окрім цього, 18 квітня Міністерство юстиції США оголосило про звинувачення трьом росіянам за “фінансування та спрямування американських політичних груп”, з метою поширення проросійської пропаганди.