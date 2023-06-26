Джерело: звіт Федеральної розвідувальної служби (FIS)
Членство Швейцарії в Раді Безпеки ООН збільшує загрозу шпигунства для швейцарських осіб, які відповідають за досьє та теми Ради Безпеки ООН і які беруть участь у прийнятті рішень та представленні цих рішень публічно та в комітетах.
Так, з приблизно 220 осіб, акредитованих як дипломатичні або технічно-адміністративні працівники у дипломатичних і консульських представництвах у Женеві та Берні, ймовірно, третина ще працює у спецслужбах РФ.
Що стосується розповсюдження, то в центрі уваги також Росія. FIS має на меті запобігти передачі до Росії товарів, які вона може використати для санкціонованої військової діяльності. Оскільки Росія використовує для закупівель компанії в Євразійському економічному союзі, Туреччині та Індії, діяльність моніторингу має бути поширена на регіони, яким у минулому приділяли мало уваги, наголосили у звіті.
Нагадаємо, дипломатичне представництво РФ опублікувало заяву з погрозами на адресу швейцарського журналіста через статтю про Україну. У МЗС країни заявили про неприйнятні висловлювання та пообіцяли “вжити заходів”.
Зауважимо, 20 червня у щорічній доповіді Федерального відомства з охорони конституції (BfV) традиційно перерахували основні загрози безпеці Німеччини. Серед основних загроз виокремлюють Росію та діяльність російських шпигунів.
Окрім цього, 18 квітня Міністерство юстиції США оголосило про звинувачення трьом росіянам за “фінансування та спрямування американських політичних груп”, з метою поширення проросійської пропаганди.
- У Польщі іноземцю, який зізнався у шпигунстві на користь Росії, загрожує до 10 років позбавлення волі. Як повідомляє окружна прокуратура в Гданську, він перебуває у країні з січня.
- У Лондоні засудили охоронця посольства Великої Британії у Берліні, якого викрили у шпигунстві на користь Росії, до 13 років і двох місяців позбавлення волі.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.
- 26 квітня речниця міністерства закордонних справ Норвегії Рагнхільд Сіменстад зазначила, що десятьом дипломатам, які працюють у посольстві в Москві, було сказано покинути Росію.
- У Словенії затримали подружжя нібито з Аргентини. Чоловік та жінка мали дітей та займались шпигунством на користь РФ. Наприкінці січня словенські ЗМІ повідомили про арешти, пов’язуючи їх з російською розвідкою. Джерела в Любляні зазначили, що пара насправді була елітними російськими шпигунами, відомими як “нелегали”.
- Провідний журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв виявив “цікавих сусідів у Москві” у подружньої пари, затриманої нещодавно у Швеції за підозрою у шпигунстві. Ними виявились агенти ГРУ.