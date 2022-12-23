Відомий швейцарський художник Геррі Хофштеттер розпочав у Києві мистецький світловий тур "Різдвяне світло для надії", під час якого він "підсвічуватиме" картинами на різдвяну та українську тематику культурні об'єкти міста.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Хофштеттер та його невелика команда з чотирьох осіб приїхали в Україну та власним електрогенератором, аби здійснити “світло-мистецький тур” на три різдвяні вечори 23, 24 та 25 грудня у Києві та на околицях міста.

Ілюмінації проводитимуться щовечора з 16:00 до 22:00.

“На жаль, багато людей не можуть відсвяткувати Різдво повною мірою. Тур покликаний показати всьому світу та дати надію, що все буде добре”, — сказав художник.

У перший день планувалося підсвітити Андріївську церкву. Згодом підсвічуватиметься Національний музей історії України, дзвіницю Михайлівського Золотоверхого монастиря, будівлю Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка та дзвіницю Софійського собору.

Як пише “Суспільне”, зображення вибраних проєкцій будуть створюватися відразу під час освітлення на місці у вигляді NFT та розміщуватимуться на платформі Opensea NFT під керівництвом Хофштеттера, а виручені від продажу робіт кошти підуть на наступну акцію митця для підтримки України: “У нас одна планета, тож мова культури — це єдина мова, якою повинні спілкуватися усі між собою”, — додав Хофштеттер.

Проєкт створено за підтримки посольства Швейцарії в Україні, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства внутрішніх справ України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

ДОВІДКА. Геррі Хофштеттер — всесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Своїми роботами він хоче довести, що варто жити, щоб підтримувати та захищати планету Земля та її довкілля.