З п'ятниці, 23 грудня, "Укрпошта" вводить в обіг нову марку - "Щедрик. Carol of the Bells" - яка приурочена 100-річчю виконання "Щедрика" на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Зазначається, що марка “Щедрик. Carol of the Bells” стане заключною у циклі марок, які “Укрпошта” випустила у 2022 році. Погашення спеціальним штемпелем “Перший день””цього дня відбудуться в Києві на головпоштамті та у Вінниці (ВПЗ 21050).

Випуск нової поштової марки присвячено 100-річчю з моменту презентації музичного твору “Щедрик” на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку. Саме після того, як

“Щедрик” українського композитора Миколи Леонтовича залунав на американській сцені, щедрівка набула всесвітньої популярності, ставши символічним святковим гімном для низки країн.

Ескіз до поштової марки, конверта “Перший день”, художньої картки та штемпеля “Перший день” створив заслужений художник України Миколай Кочубей.

На ескізі митець зобразив ластівку, про яку співають в обрядовій пісні. Саме ластівка в українській міфології та культурі є втіленням весни, добра та відродження. Ластівка несе на своїх крилах радість і щастя, а також летить до господи, аби провістити щасливий та багатий рік для родини.

Тираж марки – 200 000 примірників. Номінал марки – W (еквівалент 1,5$, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав).

Придбати поштовий випуск “Щедрик. Carol of the Bells” можна, починаючи з 23 грудня у всіх міських відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти.