Швеція та Фінляндія скоро можуть стати членами Північноатлантичного Альянсу. Питання щодо приєднання цих країн стало надзвичайно серйозним після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначається, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО може сильно обурити російську владу та ще більше підкреслити факт, що повномасштабне вторгнення в Україну стало стратегічною помилкою Москви.

За інформацією посадовців із Держдепартаменту США, питання приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО серйозно обговорювали цього тижня, на зустрічі голів МЗС країн-членів Альянсу у Брюсселі. Відомо, що міністри закордонних справ із Гельсінкі та Стокгольму також були присутні у Брюсселі, хоча не є членами НАТО.

Офіційні особи зауважують, що президент РФ Володимир Путін, розпочавши повномасштабну війну в Україні, намагався роз’єднати Альянс. Проте все вийшло навпаки: НАТО об’єдналось та активізувалось ще більше.

Як відомо, одна із цілей вторгнення РФ в Україну – не допустити розширення НАТО на східну Європу. У Росії вважають, що НАТО загрожує їхній безпеці тому Кремль проти, аби сусідні до РФ країни ставали членами Альянсу. Натомість НАТО лише посилило підтримку Україні та готується приєднати до Альянсу нових членів.