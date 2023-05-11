Японське мотузкове зв'язування під назвою "шибарі" починає все більше викликати інтерес на Заході. Крім того, ця BDSM-практика овіяна численними міфами та стереотипами. Розповідаємо, що таке шибарі, хто та навіщо його практикує.

Про це повідомляє видання Mashable.

Шибарі, який іноді називають японським зв’язуванням або “кінбаку”, є сучасною версією, що виникла в Японії.

Термін “шибарі” означає “зв’язування”, а “кінбаку” — “туге зв’язування”. Вони використовуються як взаємозамінні. Простіше кажучи, шибарі передбачає зв’язування когось мотузками. Іноді це пов’язано зі сексом, а іноді розвага полягає лише в самому зв’язуванні. Втім, історично це використовувалося як форма медитації, релаксації та практики зміцнення довіри між двома людьми.

Сексологиня Мідорі, авторка книги “Спокусливе мистецтво японського рабства” і засновниця Planet Midori розповідає: “Це виникло як підпільна форма культурно специфічної еротичної фантастичної гри, яка подобається звичайним людям і в центрі якої лежить еротична ностальгія”.

Вона пояснила, що ця практика вкорінена в давню історію Японії: “Так само як вигадливі люди європейського походження використовують кайдани, японці знаходили натхнення у зв’язуванні полонених дівчат”.

Сьогодні, в Японії, шибарі насолоджуються за згодою в приватному статевому житті, а також на виставах у тематичних барах і у порно.

“Шибарі підходить для будь-якого тіла, і [мотузку] можна вплести в процес створення широкого діапазону сцен і настроїв. Він адаптивний, оскільки ви можете налаштовувати та змінювати його відповідно до будь-якого типу тіла, фізичних умов і рівнів досвіду. Не потрібно бути гнучким, щоби насолоджуватися шибарі — вам просто потрібно чітко визначити, що працює, а що ні для вашого тіла”, — розповіла Мідорі.

Маріка Лейла Ру, співзасновниця і креативна директорка Shibari Study, що проводить заняття шибарі, каже: “Шибарі — це спосіб спілкування за допомогою мотузки, і це робить його чарівним. Це не просто запам’ятовування певних візерунків або вузлів, натомість шибарі дозволяє вам використовувати такі речі, як те, як ви поводитеся з мотузкою, і різні способи використання швидкість, напруга та темп, щоб створити різні відчуття та навіть емоції для вашого партнера”.

Вона зауважила, що використання мотузки в грайливий, чуттєвий, ніжний і трохи складний спосіб може допомогти людині вивчити її потреби, бажання та наміри, а також потреби, бажання та наміри партнерів.

Шибарі — у що можна стрибнути з головою, не навчившись і не спілкуючись перед сексом. Зрештою, це пов’язано з мотузкою, тому безпека є важливим моментом.

До, під час і після кожного сеансу шибарі також важливо обговорити бажання, межі та те, що ви хочете отримати від практики.

Мідорі зауважила, що краще починати з бавовняної мотузки, оскільки вона м’якша на шкірі та її легше чистити.

“Почніть з коротших мотузок, оскільки ними легше користуватись. Наддовгі мотузки можуть заплутатися, ними важко користуватись і це лише посилить розчарування для людини, яка прив’язує, і нудьгу для людини, яка чекає, щоб її прив’язали”, — зауважила сексологиня.