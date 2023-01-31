Росія має набагато більше населення, масштабнішу економіку та потужнішу армію, ніж Україна. За всіма показниками вона мала розтрощити Україну на початку війни. Те, що цього не сталося — і те, що війна йде вже другий рік, а Київ має хорошу позицію, щоб відновити ще більше втрачених позицій — можна не в малій мірі пояснити реальністю, що Україна має багато союзників, а Росія — ні.

Про це у своїй колонці для The Washington Post написав американський воєнний історик і аналітик Макс Бут.

За оцінками Кільського інституту світової економіки, Сполучені Штати та Європа пообіцяли надати Україні близько 100 мільярдів доларів військової та економічної допомоги після повномасштабного російського вторгнення. Це включає все складніше військове обладнання, починаючи від систем ППО Patriot і закінчуючи танками Leopard 2 і M1A2 Abrams, які були обіцяні минулого тижня.

Росія також потребує зовнішньої допомоги. Кремлю вистачає всього: від артилерійських снарядів до дронів і ракет. Але тільки дві відомі нам країни-ізгої — Іран і Північна Корея — поки що були готові надати Кремлю військове обладнання.

Найбільшим відсутнім військовим постачальником Росії є Китай — найбільший у світі експортер високотехнологічних товарів і четвертий за величиною експортер зброї.

Пекін міг би зіграти для Росії таку ж роль, яку Сполучені Штати відіграють для України. Якби це сталося, шанси на перемогу Росії зросли б експоненціально. Але цього не сталося, що свідчить про те, що на практиці існують різкі межі “безмежної” дружби, яку президент Росії Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін проголосили лише за кілька тижнів до російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Далекий від того, щоб іти повністю проти Путіна, Цзіньпінь намагається балансувати між Заходом і Росією, тим самим створюючи потенційну можливість для адміністрації Байдена.

Китай був радий продовжити торгівлю з Росією на вигідних умовах. Китай та Індія змінили Європу як головних покупців російської нафти та газу, які подешевшали через санкції Заходу. Натомість, за словами дослідників Silverado Policy Accelerator, Китай став найбільшим джерелом імпорту для Кремля — зокрема напівпровідників, які потрібні Росії для виробництва як цивільного, так і військового обладнання. Через те, що Apple і Samsung припинили продавати смартфони в Росію, Китай втрутився і захопив 70% російського ринку в третьому кварталі 2022 року. Ця двостороння торгівля опосередковано субсидує військові зусилля Путіна — і, у випадку з мікрочіпами, може дозволити Росії виробництво зброї.

Але пам’ятайте: Китай також мав міцні економічні відносини з Україною до вторгнення. Дійсно, як зазначив мій колега з Ради з міжнародних відносин Цзун’юань Цзоі Лю: “До 2019 року Китай замінив Росію як найбільшого торговельного партнера України, ставши найбільшим імпортером українського ячменю та залізної руди, тоді як Україна обігнала Сполучені Штати як найбільшого експортера кукурудзи в Китаї”.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву сказав, що “Китай хоче бачити тривалу війну в Україні, оскільки це відверне Захід від Китаю, тоді як Китай отримує від Росії енергоносії за низькими цінами”.

“Можливо, але Китай не в захваті від економічних зривів, спричинених російським вторгненням. Будучи найбільшим кредитором для країн з низьким рівнем доходу, Китай має турбуватися про те, щоб отримати виплату з боку країн, економіка яких постраждала від стрімкого зростання цін на сировинні товари” ,- зазначив Макс Бут.

Китайські дипломати приватно розповідали європейцям, що Сі Цзіньпінь не знав про російське вторгнення заздалегідь і йому довелося чимдуж евакуювати 6000 китайських громадян в Україні. Президент КНР також публічно висловив “занепокоєння” щодо російського вторгнення та сказав Путіну не використовувати ядерну зброю.

Як несентиментальний практик реальної політики, Цзіньпінь не хоче опинитися на стороні, яка може стати програшною. На основі розмов із китайськими офіційними особами Financial Times повідомив, що “Китай зараз розуміє ймовірність того, що Росія не зможе перемогти Україну і вийде з конфлікту “другорядною силою”, значно слабшою економічно та дипломатично на світовій арені”.

Іншими словами, переможена Росія може бути не дуже корисним майбутнім союзником для Китаю — іншої країни, яка має небагато друзів у світі. І Китай, як найбільша торгова держава світу, не може дозволити собі опинитися в такій ізоляції, як Росія. Це пояснює, чому Пекін тягнеться до Європи та намагається послабити ворожнечу зі Сполученими Штатами, наприклад, відсторонивши одного зі своїх найшкідливіших дипломатів-“вовків-воїнів”.

В інтригуючій статті цього місяця у Foreign Policy двоє вчених із Центру Стімсона — колишній офіцер розвідки Роберт А. Меннінг і експерт з Китаю Юн Сунь — стверджували, що адміністрація Байдена повинна скористатися неоднозначним ставленням Сі Цзіньпіня до війни, щоб відвернути його від Росії. Вони припустили, що “ранню пропозицію Китаю виступити посередником в українській кризі слід дослідити” і що “Сполучені Штати мало що можуть втратити, перевіряючи припущення про те, що можуть відкриватися нові можливості, достатні для співпраці США і Китаю щодо України”.

Пол Гір, 30-річний ветеран ЦРУ та колишній офіцер національної розвідки Східної Азії, сказав, що він погоджується, що тут є “потенційна можливість”.

“Путін став збентеженням для Сі Цзіньпіня , якщо ще не став серйозним тягарем”.

Але питання полягає в тому, яку послугу може запропонувати Вашингтон? “Пекін не збирається ставати на наш бік проти Москви просто тому, що це правильно. Яка тут користь для Китаю?”, — зазначив Гір.

Є недолік — і один потенційний недолік зростання ворожнечі США до Китаю. Продовжуючи те, що розпочав Дональд Трамп, президент Байден посилює економічний тиск на Китай, включаючи блокування експорту найсучасніших мікрочіпів та обладнання для їх виробництва. Він створює враження, що мета політики США полягає не лише у протидії військовій загрозі Китаю, але, як зазначив оглядач Financial Times Гідеон Рахман, у тому, щоб зупинити економічне зростання Китаю.

Щоб схилити Китай до більшої співпраці у питанні російсько-української війни та інших нагальних питаннях, таких як Північна Корея, Гір сказав, що “нам потрібно буде переконати китайців, що ми принаймні настільки ж зацікавлені в потенціалі мирного співіснування та стратегічної співпраці, як ми ведемо наше системне стратегічне суперництво. Але в нинішній атмосфері зростання напруженості це дуже складне завдання”.

Отже, сумнівно, що Сполучені Штати зможуть переконати Китай стати партнером у припиненні війни в Україні. Але принаймні адміністрація Байдена може продовжувати тиснути на Китай, щоб той не надавав Росії військове обладнання. Поки Китай буде залишатися осторонь, Україна матиме шанс перемогти.