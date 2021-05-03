Уже вдруге за кілька років Signal отримує повістку до суду з проханням надати дані, які компанія-розробник насправді не збирає.

Про це йдеться у повідомленні Signal.

У заяві, опублікованій у середу, компанія повідомила, що отримала повістку з прокуратури США в Центральному окрузі Каліфорнії.

Запит йде від слідчих з Міністерства внутрішньої безпеки, які запитують дані стосовно півдюжини користувачів Signal: їхні адреси, “їхню кореспонденцію і ім’я, що пов’язане з кожної обліковим записом”, а також інші дані.



Відповідь Signal:

Судячи з усього, чиновники, які подали позов до суду, не дуже добре знайомі з компанією. Все, що Signal може насправді зробити, – це надати їм тимчасові мітки Unix, коли був створений кожний обліковий запис користувача, і дати, коли кожний обліковий запис в останній раз підключалася до серверів Signal – тому що це все, що компанія фактично збирає .

Як пише портал Gizmodo, наприклад, месенджер WhatsApp, незважаючи на те, що пропонує шифрування, як і раніше збирає безліч аналітичних і призначених для користувача даних, включаючи ім’я, місце розташування, контакти, ідентифікатор користувача і пристрою і т. Д., Signal ж цього не робить .

Схожа з нинішньої ситуація сталася під час іншого розслідування в 2016 році, коли ФБР попросило компанію надати їм інформацію про користувачів, включаючи “ім’я, адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, спосіб оплати, реєстрацію IP, журнали і адреси історії IP, історію облікових записів, будь-які пов’язані облікові записи, отримані за допомогою даних cookie”.